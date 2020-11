Konec Černého Petra v dětských knihách. Mikulášův pomocník upadl v Holandsku v nemilost kvůli rasismu

Amsterdam/Praha V Nizozemí bojují proti tomu, aby se v dětských knížkách objevoval pomocník svatého Mikuláše Černý Petr. Všechny veřejné knihovny napříč zemí z dětských oddělení „problematické“ knihy už odstranily. Postava je prý rasistická. Kritika zobrazení společníka tmavé pleti je dlouhodobějším trendem a v posledních měsících i s příchodem hnutí Black Lives Matter nabírá na intenzitě.

Černý Petr je folklorní nizozemská postava, která doprovází svatého Mikuláše při oslavách na začátku prosince. Mikulášův společník se objevuje v ulicích před příchodem světce, aby bavil děti a rozdával jim sladkosti, často postavu najdeme i v dětských knihách. Tradičně bývá vyobrazen v jihoafrickém maorském oděvu s tváří nalíčenou na černo, červenými rty, kudrnatými vlasy a zlatými náušnicemi.

Postava Petra podle britského deníku Guardian vyvolává dlouhodobé kontroverze. Objevují se kritiky, že služebník je karikaturou otroka, který přijel do Nizozemí z bývalých kolonií v severní Africe sloužit bílému Mikulášovi. Odpůrci bojovali proti průvodům, které se po celé zemi každoročně odehrávají a při nichž si lidé barví obličeje na černo a slaví v ulicích. Nadto požadují i odstranění Černého Petra z dětských knih.

Kvůli pandemii koronaviru se oslavy letos uskutečnit nemohly, ale rozpory okolo národní tradice neutichly. Knihovny se rozhodly stáhnout všechny publikace, ve kterých se postava objevuje. „Všude existuje rostoucí povědomí o tom, že Černý Petr představuje stereotypní obraz jisté částí populace a knihovny jej nechtějí podporovat,“ řekl ředitel veřejných knihoven Anton Kok.

Kok dále poukazuje, že stahování problematických knih z oběhu je běžná praxe. Podobný krok učinily instituce v Nizozemí i v případě dětských knih, ve kterých se popisovala populace bývalé holandské kolonie v Indonésii jako „nižší forma života“. „Černý Petr je taky myslím v rozporu s dobrými mravy,“ dodává ředitel.

Debata o služebníkovi černé pleti zintenzivnila po červnové smrti George Floyda v americké Atlantě. Nizozemský premiér Mark Rutte, který si v minulosti užíval prosincové svátky v holandských ulicích převlečen za kontroverzního Petra, názor změnil. „Když jsem potkal lidi, kteří mi řekli, že se cítí nesmírně diskriminování touto postavou, řekl jsem si, že to je to poslední, co by měli prožívat během mikulášských oslav,“ uvedl Rutte podle britského listu.

Mikulášskou tradici v roce 2013 vítalo 89 % občanů Holandska. Z průzkumu, který se uskutečnil minulý týden, však vyplývá, že nyní ji podle Guardianu podporuje pouze 55 % Nizozemců. Černý Petr se začíná ztrácet z knih také v sousední Belgii. Největší nakladatelství Clavis se rozhodlo, že dále nebude podporovat autory, v jejichž publikacích Petr figuruje ve stereotypní podobě.

Společnost zničila minulý měsíc 7 000 knih a začala pracovat na tom, aby postava byla prezentovaná jiným způsobem, například jako kluk bílé pleti se sazemi na obličeji, které odkazují na jeho cesty komínem, při nichž dává dětem sladkosti.

K „aktivní práci na eliminování“ rasových stereotypů v pohádkových postavách vyzývala Organizace spojených národů už v roce 2015. Google minulý měsíc potvrdil, že nebude povolovat reklamy, webové stránky a videa, kde bude postava Černého Petra zobrazena kontroverzním způsbem. Nyní se k těmto snahám přidali i nizozemští knihovníci. „Bílým dětem je Petr jedno a dětem s tmavou pletí připadá divný a urážlivý. A to je to, na čem záleží,“ řekl na závěr pro Guardian Kok.