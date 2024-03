Pokud chceme mír, musíme se připravit na válku, říká šéf Evropské rady Michel

Evropa musí převzít odpovědnost za svou vlastní bezpečnost a nespoléhat se ve velké míře na podporu zemí, jako jsou USA, uvedl ve zveřejněném textu Michel. Ten bude ve čtvrtek předsedat summitu EU, kde vedoucí představitelé čeká jednání o podpoře Ukrajiny, která již přes dva roky čelí ruské agresi.

„Pokud nebude reakce EU správná a neposkytneme Ukrajině dostatečnou podporu, aby zastavila Rusko, budeme další na řadě. Musíme být proto připraveni na obranu a přejít do režimu ‚válečné ekonomiky‘,“ uvedl Michel. „Pokud chceme mír, musíme se připravit na válku,“ dodal.

Michel uvedl, že Evropa sice od invaze Moskvy na Ukrajinu v únoru 2022 učinila pokroky, mimo jiné zvýšila vojenskou výrobní kapacitu o 50 procent, ale je třeba udělat mnohem více. Sedmadvacítka podle něj po desetiletí neinvestovala do své bezpečnosti a obrany dostatečné prostředky.

Michel vyzval země EU, aby zajistily, že Ukrajina dostane to, co potřebuje na bojišti. Mimo jiné tím, že budou vynakládat unijní peníze na vojenské vybavení a využijí neočekávané zisky ze zmrazených ruských aktiv k nákupu zbraní pro Kyjev. V článku rovněž vyzval země, aby usnadnily investice do obrany.

Členské státy EU v pondělí odsouhlasily navýšení Evropského mírového nástroje (EPF) o pět miliard eur (126 miliard Kč), které budou určeny na vojenskou pomoc Ukrajině. Informovala o tom ve svém prohlášení Rada EU. Na vytvoření zvláštního fondu na pomoc Ukrajině (Ukraine Assistance fund, UAF) v rámci EPF se na jednání v Bruselu definitivně shodli unijní ministři zahraničí.