Léčitel ze Zimbabwe chtěl uzdravit pacientku tradičním šňupáním tabáku. Nezdařilo se, žena zemřela

Nottingham/Praha Dva roky vězení, takový je osud léčitele narozeného v Zimbabwe, který chtěl v Anglii pomoci své klientce od žaludečních problémů tradiční metodou pro jeho kulturu – šňupáním tabáku. Naneštěstí pro ni to skončilo otravou nikotinem a smrtí. Případu si všímají britská média.

Příběh jako z grotesky se špatným koncem. Soud v anglickém Nottinghamu dle BBC rozhodl o dvouletém vězení pro Lyndona Nindiho, léčitele, který přecenil podle soudce Gregoryho Dickinsona své schopnosti, když se pokoušel své krajance ze Zimbabwe žijící v Anglii, šestatřicetileté Sophii Jekechaové, pomoci od žaludečních problémů dávkou šňupacího tabáku.

Jekechaová po jeho „léčbě“ podle oficiální lékařské zprávy zemřela na otravu nikotinem. Napomohl tomu i fakt, že měla nediagnostikovanou srdeční vadu. „Podával jste nikotin ve formě šňupacího tabáku v takovém množství, že to Sophiino tělo nemohlo vydržet, nedokázalo se s tím vyrovnat. Její smrt byla nezamýšlená a neočekávaná,“ řekl Dickinson s tím, že obžalovaný, přestože měl dobrou pověst, se nesprávně prezentoval jako zkušený léčitel. „Riskl jste to, ale byla to Sophia a její rodina, kdo za to zaplatil.“

Nindiho přitom kontaktovala sama matka zemřelé poté, co jí nedokázal od žaludečních problémů ulevit praktický lékař. Po svém příjezdu za smluvenou finanční odměnu Nindi ujistil příbuzné Jekechaové, že bude v pořádku, ona však zemřela ještě tentýž den. „Je to tragický případ, který ukazuje nebezpečí extrémního typu léčení zdravotních problémů pomocí bylinek,“ uvedla detektiv inspektorka Rebecca Hodgmanová s tím, že po Jekechaové zůstala osmnáctiletá dcera.



U soudu pak podle BBC mimo jiné také zaznělo, že použití šňupacího tabáku je „kulturně uznávanou“ součástí zimbabwského tradičního léčení a jeho cílem je „duchovní spojení“ s předky pacientů.