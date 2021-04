Chudé Malawi nestačilo použít vakcíny, zničí přes 16 000 nevyužitých dávek

Lilongwe V africkém státě Malawi zničí přes 16 000 dávek vakcín proti covidu-19, které se nestačily použít a prošla doba jejich použitelnosti. Do chudé devatenáctimilionové země na jihu afrického kontinentu přitom první vakcíny dorazily teprve před třemi týdny.

Agentura AFP ve středu napsala, že mezi občany je mnoho takových, kteří váhají, zda se nechat naočkovat.



Ze 102 000 očkovacích dávek, jež Malawi zajistila Africká unie (AU), se před jejich úterní expirační lhůtou nestačilo využít 16 400.

Celkem má Malawi k dispozici 530 000 očkovacích dávek - kromě těch od AU také z programu COVAX určeného chudým zemím a od indické vlády. Podle AFP jde o vakcíny firmy AstraZeneca.

Ministr zdravotnictví Charles Mwansambo řekl, že 16 400 nepoužitých dávek pocházejících od Africké unie bude zničeno.

Malawi chce naočkovat 11 milionů lidí, tedy zhruba 60 procent občanů. S očkováním se tam začalo v březnu a zatím je naočkováno 300 000 lidí.

Sociolog Innocent Komwa potvrdil, že mnoho Malawijců váhá, zda se má nechat naočkovat. Podle něj je to důsledek šíření spikleneckých teorií a dezinformací. „Mnoho lidí si to pořád rozmýšlí, potřebovali by trochu popíchnout, aby se rozhodli,“ řekl.

Vláda a představitelé zdravotnictví se podle něj nijak nesnaží zakročit proti šíření nepravdivých zpráv, které se týkají hlavně problémů AstraZeneky v Evropě.

Podle Univerzity Johnse Hopkinse se v Malawi koronavirem nakazilo od začátku epidemie téměř 33 900 lidí a na komplikace covidu-19 tam zemřelo 1133 lidí. Imunolog Gama Bandawe lituje průtahů kolem očkování a očekává, že epidemie v polovině roku zrychlí. „Čekáme, že se dostaneme v příštích šesti osmi týdnech k vrcholu,“ řekl.