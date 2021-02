‚Už nemůžeme více zpřísnit omezení pro cestování, není jak.‘ Petříček reagoval na objev jihoafrické mutace v Česku

PRAHA ČR má podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) natolik přísná opatření pro cesty do ciziny, že už není moc prostoru je dále zpřísňovat kvůli mutacím koronaviru. Ministr to v úterý řekl novinářům po schůzce ústavních činitelů na Hradě k zahraniční politice. Reagoval tak na podezření na výskyt jihoafrické mutace na jihu Moravy u lidí, kteří přicestovali ze Zanzibaru.

„Máme již tak přísná opatření pro cestování, že nevidím moc prostoru, kam dále zpřísňovat,“ uvedl Petříček. Podle něj by lidé při cestě do ciziny měli posoudit rizika spojená s cestováním a cesty do ciziny zvážit.



Ústavní činitelé podle Petříčka debatovali o dopadech pandemie koronaviru a mezinárodní spolupráci při jejím potírání. „Je důležité pomoci si ve chvílích, kdy je to potřeba, protože tady izolovaný přístup nepomůže,“ uvedl ministr. Česko podle něj pomáhalo v Severní Makedonii nebo v Arménii. Podporuje mezinárodní iniciativy, aby očkování bylo dostupné nejen v bohatších částech světa.

Ústavní činitelé podle Petříčka neřešili snahu Hradu dopravit do ČR ruskou vakcínu Sputnik V, která nemá schválení na úrovni EU. „Bavili jsme se o tom, že je potřeba urychlit vakcinaci, očkování,“ uvedl obecně.

Ústavní činitelé podle Petříčka řešili také vztahy s administrativou nového prezidenta USA Joe Bidena. Věnovat by se chtěli hlavně otázkám bezpečnosti, vědy, výzkumu a technologií na nejvyšší možné úrovni. „Očekáváme, že nová americká administrativa bude otevřenější diskusi o obchodních vztazích či zdanění digitálních služeb,“ řekl ministr.

Mezi témata schůzky patřily také situace po odchodu Británie z EU, spolupráce visegrádské skupiny nebo vztahy EU s Tureckem.