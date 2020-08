Čína očkuje vybrané lidi proti covidu. ‚Nouzové užívání‘ vyvolalo ve světě obavy

Praha/Peking/Port Moresby Šéf odboru vědy a technologického výzkumu při čínském Národním zdravotním výboru (NHC) Čeng Čueng-ej v neděli v rozhovoru pro Čínskou ústřední televizi uvedl, že vláda povolila „nouzové užívání“ zatím oficiálně neschválené vakcíny proti nemoci covid-19, a to pro některé konkrétní profese, například zdravotníky či pohraniční stráž. Čína vakcínu podle britského deníku The Guardian začala distribuovat těmto vybraným klíčovým zaměstnancům v červenci. Papua Nová Guinea v reakci na tuto skutečnost zakázala Číňanům vstup do země.

Ruskou vakcínou se nechce nechat očkovat více než polovina Rusů, vyplývá z průzkumu Pravděpodobně jde o první užití Čínou vyvíjené vakcíny mimo lékařské testy. Čínská vláda již v červnu vyzvala vojáky a zaměstnance státních firem, kteří často cestují do zahraničí, aby se dobrovolně přihlásili do testovacího procesu dvou vakcín. Čueng-ej nesdělil žádné detaily ohledně konkrétního typu distribuované vakcíny či podrobnosti o tom, kolik lidí přesně ji dostalo. Nicméně dodal, že toto využití je v souladu s čínskými zákony, které v omezené míře dovolují distribuci neschválených vakcín během situací, které závažným způsobem ohrožují veřejné zdraví. Světová zdravotnická organizace (WHO) eviduje ve světě více než 170 vznikajících vakcín proti viru Sars-Cov-2. Čína má ve třetí fázi klinického testování, během které je očkovací látka podána tisícům lidem, aby se prozkoumala její bezpečnost a účinnost, hned osm kandidátů. Státem vlastněná čínská společnost Národní biotechnická skupina (CNBG) v červenci spustila testování vakcín na lidech ve Spojených arabských emirátech, Bahrajnu, Peru, Maroku a Argentině. Globálně je ve třetí fázi dalších třináct očkování z různých států. Čínská vakcína ‚určitě zlevní‘ Čung-ej se zároveň vyjádřil k oznámení firmy Sinopharm, mateřské společnosti CNBG, která odhadovala cenu za jedno dvojbalení vakcín na 145 amerických dolarů (tedy více jak 3000 korun). To by bylo daleko nejvíc ze všech doposud ohlášených cen vyvíjených vakcín. „Můžu vám sdělit, že cena bude určitě nižší než ta, kterou oznámil předseda Sinopharmu,“ uvedl v interview pro CCTV vedoucí pracovník Čung-ej. Austrálie chce dodat vakcínu na koronavirus od AstraZenecy všem svým obyvatelům zdarma. Musí ale být účinná „Prezident Si Ťin-pching slíbil, že vakcíny proti covidu budou produkty veřejného zdraví. Jejich cena tedy nebude určena na základě nabídky a poptávky, ale výrobní cenou doplněnou o přiměřenou míru zisku,“ citoval Čung-ejovo starší vyjádření hongkongský deník South China Morning Post. Do naší země ne Se strategií Číny ohledně testování nesouhlasí Papua Nová Guinea, která je proti podávání neschválených očkovacích látek. Ta minulý týden ve čtvrtek zakázala vstup do země zaměstnancům ze společnosti Metallurgical Corporation of China, která v zemi těží nikl. Ještě předtím firma Ramu NiCo vlastnící důl, v němž pracují Číňané, místním úřadům oznámila, že osmačtyřiceti přijíždějícím Číňanům byla v srpnu podána vakcína proti covidu, a proto mohou při vstupním testu vykazovat pozitivitu, vzhledem k protilátkám v jejich tělech. „Kvůli nedostatku informací ohledně těchto testů a zdravotních rizik, která mohou pro naše občany představovat, jsem lety z Číny zrušil. Chci jednat v nejlepším zájmu naší země,“ uvedl pro deník The Guardian David Manning, policejní komisař, který na Papui Nové Guineji řeší otázky pandemie. Papua Nová Guinea přijala v rámci svého pandemického zákona nová opatření, která zapovídají klinické testy vznikajících vakcín na občanech ostrovní země a zároveň zakazuje podání oficiálně neschválených očkovacích látek komukoliv v zemi. A světu vzkázala, že bude postupovat nekompromisně, bez udělení výjimek.

Obří bazénová party ve Wu-chanu vzbudila nevoli, covid jako by nebyl. Kyselé hrozny, reaguje Čína na kritiku Čína během posledního týdne evidovala dle tamních úřadů jen minimum nových případů nemoci covid-19, drtivá většina z toho prý byly případy zavlečené do země odjinud. Návrat čínských občanů k normálnímu životu krásně ilustruje obří bazénová party, která proběhla v uplynulých dnech ve Wu-chanu, původním epicentru nákazy.