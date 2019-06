Čínský prezident zahájil návštěvu KLDR. S vůdcem Kimem chce řešit jaderný program a ekonomiku

Pchjongjang Čínský prezident Si Ťin-pching ve čtvrtek přiletěl na dvoudenní návštěvu Severní Koreje, kde se setkal se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Oznámila to čínská média, aniž by upřesnila, o čem spolu oba státníci mluvili. Jedná se o první cestu nejvyššího představitele Číny do KLDR po 14 letech.

Návštěva čínského prezidenta se koná v roce, kdy Peking a Pchjongjang slaví 70. výročí navázání diplomatických vztahů. Čína je dlouhodobě nejbližším diplomatickým spojencem a obchodním partnerem Severokorejců, ačkoli v posledních letech se vztahy obou zemí zhoršily vzhledem k rozhořčení Pekingu nad raketovými a jadernými testy Severní Koreje a k čínské podpoře mezinárodních sankcí uvalovaných za zbrojní zkoušky na KLDR.



Jednání Si Ťin-pchinga by se měla soustředit na oživení stagnujících rozhovorů o severokorejském jaderném programu a na ekonomické otázky, uvedla agentura AP. Pro Sia je to první návštěva Severní Koreje ve funkci prezidenta; se severokorejským vůdcem Kimem se ale schází již popáté.

Podle státní tiskové agentury Nová Čína dělá Siovi doprovod jeho manželka Pcheng Li-jüan, ministr zahraničí Wang I a několik dalších představitelů Komunistické strany Číny.

Narážka na neúspěch hanojského summitu

Návštěva v Severní Koreji přichází týden před summitem skupiny G20 v Japonsku, kde se čínský prezident pravděpodobně sejde k bilaterálnímu jednání s šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Čína a Spojené státy v současné době vedou obchodní válku a podle analytiků by Si Ťin-pching mohl summitu s Kimem využít k tomu, aby Trumpovi připomněl vliv, který má Peking na Pchjongjang.

Trump se poprvé setkal se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem minulý rok v červnu v Singapuru. Oba státníci tehdy slíbili, že budou pracovat na odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova. Po neúspěšném únorovém summitu USA-KLDR v Hanoji ale diplomatická jednání mezi Washingtonem a Pchjongjangem uvázla na mrtvém bodě.

Spojené státy požadují, aby se Severní Korea nejprve zcela vzdala vývoje jaderných zbraní, teprve potom jsou ochotny odvolat mezinárodní sankce uvalené na KLDR. Pchjongjang požaduje postupné rušení hospodářských sankcí výměnou za dílčí kroky v odzbrojovacím procesu.

Severokorejský list Rodong sinmun ve středu otiskl na první straně článek čínského prezidenta, v němž Si Ťin-pching chválí KLDR, že postupuje „správným směrem“, když se snaží vyřešit otázky Korejského poloostrova politickou cestou.