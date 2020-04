Dánsko otevřelo jesle, školky a první stupeň základních škol. Řada rodičů s rozhodnutím nesouhlasí

Kodaň Na řadě míst v Dánsku se ve středu po měsíci znovu otevřely jesle, školky a první stupeň základních škol, které byly uzavřeny 12. března kvůli obavám z šíření koronaviru. Informovala o tom agentura AFP, podle níž je dánské království první evropskou zemí, která zařízení pro nejmenší děti znovu uvádí do provozu.

Do tříd se ale děti vracejí jen v polovině dánských obcí; v metropoli Kodani se otevře pouze 35 procent zmíněných zařízení, píše AFP. Ostatní jesle, školky a školy požádaly, jestli by mohly dostat více času, aby se přizpůsobily stále platným preventivním opatřením. Do 20. dubna mají ale fungovat všechny.



O znovuotevření škol dánská vláda rozhodla počátkem dubna pod podmínkou, že „všichni budou dodržovat bezpečnou vzdálenost a mýt si ruce“. Školy tak kromě jiného musí zajistit, že mezi lavicemi ve třídách bude dvoumetrová vzdálenost, a zorganizovat výuku po menších skupinkách.

Proti návratu dětí do škol se postavila řada rodičů, podle nichž rozhodnutí vlády představuje zdravotní riziko. Petice s názvem Moje dítě není pokusný králík získala do úterý 18 tisíc podpisů.

„Děti mohou šířit infekci, aniž by se u nich projevily příznaky choroby,“ argumentují signatáři. Henrik Wilhelmsen, který působí jako ředitel školy v kodaňské čtvrti Nörrebro, se domnívá, že mnoho rodičů bude navzdory obnovenému vyučování nechávat děti doma a nebude tak respektovat povinnou školní docházku.

Studenti středních a vysokých škol (s výjimkou prvních a posledních ročníků) budou pokračovat ve výuce na dálku a do tříd by se měli vrátit 10. května.

Dánsko patřilo společně s Českem mezi první evropské země, které kvůli šíření koronaviru přijaly přísná preventivní opatření, a nyní jako první tato opatření začínají uvolňovat. Dánsko, které má zhruba 5,6 milionu obyvatel, doposud odhalilo téměř 6700 případů nákazy koronavirem, 299 lidí nemoci covid-19 podlehlo.