Dcera dubajského vládce zveřejnila video, kde tvrdí, že od svého útěku je zavřená ve vile

Britské soudy se zabývají rodinnými aférami dubajského vládce i kvůli jeho bývalé ženě Háje, která se o se dvěma dětmi uchýlila do Británie. Tamní soud loni rozhodl, že šajch Maktúm exmanželku zastrašoval a nařídil únos dvou svých dospělých dcer, které má s jinou ženou. Jedna z nich byla Latífa. Únosci ji údajně našli na jachtě u indických břehů a proti její vůli odvezli spět do Dubaje. Maktúmovi právníci obvinění odmítli.



