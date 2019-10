Desetitisíce lidí v Hongkongu i přes zákaz pokračují v protestech se zakrytými obličeji

Hongkong Desetitisíce lidí v neděli opět zaplavily ulice v centru Hongkongu, kde po vyhlášení kontroverzního zákazu zakrývání tváře pokračují několikaměsíční protivládní protesty. Většina demonstrantů navzdory novému opatření pochodovala s obličejovými maskami, napsala agentura AP. Agentura Reuters s odvoláním na svědky uvádí, že policie na jedné z manifestací zasáhla použitím slzného plynu.

Demonstranti se shromáždili mimo jiné v obchodní čtvrti Causeway Bay, kde zůstala zavřená řada podniků. Po sobotní bezprecedentní uzavírce byl však částečně obnoven provoz metra.

Účastníci nedělního protestu podle AP skandovali heslo „nosit masku není zločin“. Zákaz zahalování obličeje při manifestacích vstoupil v platnost v sobotu, čemuž předcházela noc plná nepokojů vyvolaných vyhlášením mimořádného opatření. Opatření má napomoci ukončit měsíce trvající protesty a rostoucí násilí ve velkoměstě, ovládaném Čínou.

Lidem, kteří zákaz poruší, hrozí až 12 měsíců ve vězení. Hongkongské soudy odmítly druhou žádost o vydání předběžného opatření, jež by platnost zákazu zastavilo. Stížností 24 místních zákonodárců proti správkyni zvláštního administrativního regionu Carrie Lamové se ale budou tento měsíc dále zabývat.

Lamová k vyhlášení zákazu využila zákon o stavu nouze pocházející z britských koloniálních časů, který nebyl uplatněn více než 50 let. Šéfka místní vlády v sobotu svůj postup hájila jakožto potřebný krok při vlně „bezprecedentního násilí“. Nevyloučila další krizová opatření, pakliže budou nepokoje pokračovat.

Masivní protesty svírají Hongkong už od června a podle AP představují největší výzvu směrem k Pekingu od roku 1997, kdy město přešlo z britské pod čínskou správu. Spouštěčem byl návrh zákona, který by umožnil vydávat osoby podezřelé z trestné činnosti ke stíhání do pevninské Číny. Stažení tohoto návrhu ale protivládní hnutí nezastavilo, neboť to mezitím přerostlo v projev obecnější nespokojenosti s místními poměry.