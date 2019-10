Žena amerického atašé zabila v Británii mladíka, díky imunitě uniká soudu. Mezi spojenci vypukl spor

LONDÝN/PRAHA Manželka amerického diplomata koncem srpna zabila v Británii při automobilové nehodě mladíka. Díky diplomatické imunitě však mohla odjet ze země. Mezi USA a Velkou Británií se tak rozhořel spor, který chce premiér Boris Johnson řešit s Bílým domem.

Nešťastná událost se stala 27. srpna. Američanka vyjížděla z letecké základny Croughton station, kterou, přestože se nachází ve Velké Británii, vede americké letectvo. Bohužel si ale neuvědomila, že na ostrovech se jezdí v jiném pruhu než v USA. Vjela proto do protisměru a narazila do devatenáctiletého Harryho Dunna, který jel na motocyklu. Chlapec na místě zemřel.



Policie chtěla ženu, která se identifikovala jako Anne Sacoolasová, zadržet, ale nemohla. Dvaačtyřicetiletá Sacoolasová se totiž prokázala diplomatickým pasem, na nějž měla jako manželka diplomata právo. Policistům tvrdila, že nemá v plánu opustit zemi, ale během pár dní odletěla do Spojených států.

Rodiče Harryho Dunna se nechtěli s takovou nespravedlností smířit a požadovali, aby byl případ prošetřen a žena i přes diplomatickou imunitu byla postavena před soud. A již začátkem září propukl diplomatický konflikt. Britská vláda podala 5. září žádost o zrušení imunity do rukou velvyslance USA v Londýně, ale ten ji osm dní poté zamítl.

„Rodina Harryho Dunna si zaslouží spravedlnost a to se podaří jen v případě, že budou všechny strany spolupracovat,“ uvedla pro média policistka Sarah Johnsonová z oddělení v Northhamptonshiru, kde se incident odehrál.

Jejich příběh se na nakonec dostal až k premiérovi Borisu Johnsonovi a ten v pondělním rozhovoru pro BBC řekl, že se britské rodiny zastane na mezinárodní úrovni.

„Nemyslím, že by se diplomatická imunita měla vztahovat na tyto případy,“ uvedl Johnson. „A doufám, že se Anne Scoolasová vrátí a zapojí se do právního procesu této země,“ dodal předseda vlády s tím, že celou záležitost bude řešit „osobně s Bílým domem.“

Stejný postup zkoušela i matka zabitého Harryho Charlotte Charlesová. „Pane prezidente, prosím, vyslyšte nás,“ řekla pro televizi Sky News Charlesová. „Jsme na dně. Jsme zničená rodina. Prosím, prosím, posaďte ji do letadla.“

Vládní priorita

Během několika dní se z celé události stala priorita britské vlády. Jako první ji komentoval ministr zahraničí Dominic Raab: „Volal jsem americkému velvyslanci, abych vyjádřil zklamání britské vlády z rozhodnutí velvyslanectví (nezrušit ženě imunitu) a urgoval jsem jej, aby znovu toto rozhodnutí přehodnotil.“ A nebyl jediný. V sobotu se na Twitteru přidala i ministryně podnikání, energie a průmyslové strategie Andrea Leadsomová, která uvedla, že má z událostí „zlomené srdce“

Podle odborníků jde jednoznačně o největší spor v historii „zvláštního vztahu“ Spojených států a Velké Británie týkající se imunity diplomatů. „Pokud bude uznána vinou, bude britská vláda pod neuvěřitelným tlakem, aby zahájila proces vydání – tomu ale bude odolávat jakákoliv americká administrativa a ta současná obzvláště silně,“ uvedl pro deník The New York Times profesor Robert Singh z University of London.

Podle amerického deníku navíc Velká Británie musí velice dobře zvažovat, jaké kroky v nadcházejících dnech podnikne. S přicházejícím brexitem totiž hrozí, že Spojené království bude potřebovat silné ekonomické partnery mimo EU. „Mohlo by to zkomplikovat proces vyjednávání obchodní dohody s USA,“ konstatuje deník.