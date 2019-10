Zlom v kauze zabitého mladíka. Ženě amerického atašé byla zřejmě zrušena diplomatická imunita

Londýn/Wahsington D.C. Diplomatická imunita manželky amerického atašé, která koncem srpna autem srazila mladíka na kole, byla zřejmě zrušena. Rodinu zesnulého Harryho Dunna o tom měl informovat sám britský ministr zahraničí Dominic Raab. Nyní by tak měl začít soudní proces, jenže obviněná Anne Sacoolasová mezitím stihla Velkou Británii opustit.

Britské ministerstvo zahraničí opakovaně žádalo své protějšky ve Spojených státech, aby imunitu manželce diplomata zrušili. Rodiče devatenáctiletého mladíka, který při nehodě zemřel, dokonce žádali amerického prezidenta Trumpa, aby do případu sám zasáhl. Tento týden uvedli, že jsou situací znechuceni a že se co nejdříve chystají odjet do Washingtonu.

Sacoolasová původně s policisty podle dostupných informací spolupracovala. Později se však právě díky diplomatické imunitě odebrala zpět do Spojených států, ačkoliv slibovala, že zůstane na Britských ostrovech. Teď se ale snad situace znovu obrací.

„Musíme zajistit, aby bylo spravedlnosti učiněno za dost. Nyní to vypadá, že chce ta paní (Sacoolasová) spolupracovat a komunikovat. To je jedině správné, všichni to dlužíme rodině zemřelého mladíka. Jedná se o skutečně tragickou událost,“ uvedla britská ministryně vnitra Priti Patelová.



Advokát Anne Sacoolasové už podle CNN kontaktoval mluvčího rodiny oběti, aby se domluvil na úvodních schůzkách mezi právníky. Zároveň také dodal, že by se manželka diplomata ráda setkala s rodinou Harryho Dunna, aby mohla vyjádřit „hlubokou soustrast a lítost nad tragickou nehodou“.

Nešťastná událost se stala 27. srpna. Američanka vyjížděla z letecké základny na britském území jménem Croughton Station, kterou vede americké letectvo. Bohužel si ale neuvědomila, že na ostrovech se jezdí v jiném pruhu než v USA. Vjela proto do protisměru a narazila do devatenáctiletého Harryho Dunna, který jel na motocyklu. Chlapec na místě zemřel.



Již začátkem září proto propukl diplomatický konflikt. Britská vláda podala 5. září žádost o zrušení imunity do rukou velvyslance USA v Londýně, ale ten ji osm dní poté zamítl.

Příběh rodiny se na nakonec dostal až k premiérovi Borisi Johnsonovi a ten v rozhovoru pro BBC řekl, že se britské rodiny zastane na mezinárodní úrovni.

„Nemyslím si, že by se diplomatická imunita měla vztahovat na tyto případy,“ uvedl Johnson. „A doufám, že se Anne Scoolasová vrátí a zapojí se do právního procesu této země,“ dodal předseda vlády s tím, že celou záležitost bude řešit „osobně s Bílým domem“.

Donald Trump nyní na tiskové konferenci řekl, že o celé situaci s Johnsonem mluvil. „Chápu, že jsou Britové naštvaní, upřímně si myslím, že mnoho Američanů je na jejich straně, což jsem také Borisovi řekl,“ vysvětlil s tím, že se ale jedná o delikátní diplomatický problém, který je třeba řešit velice opatrně.

Britská vláda bude pod tlakem

Podle amerického prezidenta se může stát, že si člověk nezvykne na jiný systém řízení. Prý se to stalo i jemu samotnému. Se Sacoolaosovu se prý osobně setká a bude s ní o věci jednat. Celý incident opakovaně označil za „hroznou nehodu“.



Podle odborníků jde jednoznačně o největší spor v historii „zvláštního vztahu“ Spojených států a Velké Británie týkající se imunity diplomatů. „Pokud bude uznána vinou, bude britská vláda pod neuvěřitelným tlakem, aby zahájila proces vydání – tomu ale bude odolávat jakákoliv americká administrativa a ta současná obzvláště silně,“ uvedl pro deník The New York Times profesor Robert Singh z University of London.

Podle amerického deníku navíc Velká Británie musí velice dobře zvažovat, jaké kroky v nadcházejících dnech podnikne. S přicházejícím brexitem totiž hrozí, že Spojené království bude potřebovat silné ekonomické partnery mimo EU. „Mohlo by to zkomplikovat proces vyjednávání obchodní dohody s USA,“ konstatuje deník.