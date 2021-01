Distribuce vakcín ve Velké Británii vázne, hrozí zhroucení zdravotnického systému

LONDÝN/PRAHA Spojené království je sice s očkováním na špici pomyslného evropského pelotonu, nerovnoměrný postup však způsobuje komplikace. Reálně navíc hrozí, že se zhroutí britský zdravotnický systém.

Je tomu již přes měsíc, co Britové oslavili svůj Den V – den vakcíny, jenž byl zároveň považován za den vítězství. V půlce ledna se však jejich vítězství nad koronavirem nezdá o nic blíže než loni v prosinci nebo kdykoliv jindy během minulého roku. Právě naopak. Distribuce vakcíny do vládních očkovacích center vázne a tzv. britská mutace koronaviru, jež se dle WHO šíří až o 70 procent rychleji než původní koronavirus, je již dominantní po celém Spojeném království.

V zemi s téměř sedmašedesáti miliony obyvatel i přes vyhlášení třetího lockdownu trvale rostou počty nakažených a v průběhu minulého týdne se poprvé dostaly nad 60 tisíc za den. Nemoc covid-19 se již prokázala u více než 3,1 milionu lidí a celkem na ni zemřelo přes 81 tisíc nakažených. S více než 1200 zemřelými na milion obyvatel se země řadí na deváté místo na světě, těsně za Česko.

Jako by toho nebylo málo, tradičně zranitelný systém britského zdravotnictví NHS přestává stačit náporu pacientů a vážně se uvažuje o tom, že onemocnělí covidem obsadí hotely. Plán jménem „domov a hotel“ však podle deníku The Daily Telegraph čelí kritice ještě předtím, než byl oficiálně zveřejněn.

„Je to hrozná situace,“ uvedla Lucy Watsonová, předsedkyně britské Asociace pacientů. „Brzké propuštění z nemocnice může často způsobit problémy, které pacienty ohrožují a vyžádají si jejich rehospitalizaci. Péče dobrovolníků v hotelech není adekvátní náhradou za profesionální nemocniční péči.“

Proces zpomalila supercentra

S vakcinací je sice země na špici pomyslného pelotonu, právě to se ale rovněž ukazuje jako jeden z problémů. Ne všechny části země totiž očkují stejně rychle, a tak bylo obvodním lékařům v některých hrabstvích nařízeno proces pozastavit, než je doženou „opozdilci“. Důvodem jsou především omezené zásoby vakcíny.

„Náš očkovací tým byl zastaven, a zásoby a zdroje byly přesměrovány do jiných oblastí, které stále mají skupiny s vyšším rizikem, jež musí naočkovat,“ řekl deníku The Daily Telegraph Mark Porter, lékař ze západoanglického Cotswoldsu. „Naprosto tomu rozhodnutí rozumím, ale kdybychom měli více vakcíny, nebylo by to kdo s koho a všichni by očkovali současně,“ konstatoval lékař.

Zdá se přitom, že na vině pomalého očkování jsou především vládní supercentra, rozmístěná v sedmi velkých městech po celém Spojeném království. Kvůli přehnané byrokratizaci mají poptávku špatně stíhat, což dle bulvárního deníku The Daily Mail nedávno způsobilo vážnou výměnu názorů mezi premiérem Borisem Johnsonem a nejvyšším vedením britské NHS. Vzhledem k vysokým přírůstkům nakažených koronavirem se Británie brzy chystá očkovat 24 hodin denně. Podle premiéra Borise Johnsona ale intenzivnější vakcinační kampaň brzdí nedostatek vakcín.

Ráj pro podvodníky

Biochemické společnosti a výrobci vakcín Pfizer/BioNTech a AstraZeneca jsou těmi prvními, kdo upozorňují, že ony za „nedostatek“ vakcíny zodpovědné nejsou. Firma AstraZeneca, sídlící přímo ve Spojeném království a spolupracující s Oxfordskou univerzitou, údajně pracuje 24 hodin sedm dní v týdnu. Americká společnost Pfizer, jež má do konce roku do Spojeného království dodat 30 milionů dávek, je prý dokonce „napřed oproti plánu“.

„Lidé si myslí, že dodat znamená vyrobit,“ řekl pro server Daily Telegraph nejmenovaný zdroj z biochemického průmyslu. Podle něj si populace často neuvědomuje, že za distribuci vakcín nenesou odpovědnost výrobci. „Všechny problémy jsou logistické, což se týká vlastních termínů a distribuce přípravků.“

Problémy s distribucí pouze nahrávají „vakcinačním podvodníkům“, kteří v minulých týdnech začali okrádat své oběti po celém Spojeném království. Londýnská policie v pátek informovala o případu, kdy se podvodník bez předchozího ohlášení objevil u dveří dvaadevadesátileté ženy, nechal si od ní zaplatit 160 liber (přes 4,5 tisíce korun) a pak jí píchl do paže nástrojem, který podle samotné oběti připomínal šipku.