Nová ‚zbraň‘ v boji proti koronaviru? Británie schválila dva léky, krátí pobyt na přístrojích a snižují smrtnost

Londýn Podle nové britské studie dva imunosupresivní léky snižující reakci imunitního systému vyvinuté na revmatoidní artritidu mohou pomoci přežít pacientům s koronavirem v kritickém stavu. Vypadá to, že budou lepší možností než dosud lékaři používané steroidy.

Britské regulační orgány téměř okamžitě po uveřejnění nových výsledků schválily použití těchto dvou léků (tocilizumab a sarilumab) u pacientů na jednotkách intenzivní péče. Riziko úmrtí totiž bylo sníženo o necelou čtvrtinu v případě, že byly podány pacientům do 24 hodin po příjmu.



„Tyto výsledky jsou dalším mezníkem při hledání cesty z koronavirové pandemie, a pokud je přidáme do boje k vakcínám a již zavedeným lékařským postupům, budou hrát významnou roli při porážce koronaviru,“ uvedl britský ministr zdravotnictví Matt Hancock pro The Washington Post.

Výzkum uvádí, že léky tocilizumab a sarilumab byly podávány nejčastěji pacientům, kteří se nacházeli na ventilátorech. Většina pacientů začleněných do studie již pobírala také steroidy, což je nenákladná léčba, která se ukázala být úspěšnou při snižování úmrtí lidí vyžadujících kyslík. Naopak imunosupresivní léky, které blokují určité imunitní molekuly před spuštěním zánětu, jsou mnohem dražší variantou.

Cena dávky tocilizumabu je přibližně 3 600 dolarů. Maximální dávka léku sarilumab stojí v současnosti 4 600 dolarů, ale její velikost se ve studii lišila podle hmotnosti pacientů a mohla být podána jednou nebo dvakrát. Je samozřejmé, že pokud by se léky začaly používat v léčbě proti koronaviru, tak by se ceny mohly do budoucna změnit.

Úspěšné výsledky v klinických studiích

Britská studie měřila úspěšnost léku podle počtu dní, po které pacienti nepotřebovali podporu kyslíku.

Asi 36 procent koronavirových pacientů zemřelo v nemocnici při standardní léčbě, zatímco 28 procent zemřelo při léčbě lékem tocilizumab a 22 procent lidí zemřelo po podávání sarilumabu. Pacienti léčení výše zmíněnými léky strávili na jednotce intenzivní péče navíc v průměru asi o týden méně.

Jiné klinické studie z počátečních měsíců pandemie zjistily, že tato skupina léků může potlačit imunitní reakce u kriticky nemocných pacientů. Později menší klinické studie ale zpochybnily účinek léku tocilizumab na snížení úmrtnosti. Dvě z nich byly publikované v říjnu, jedna byla provedená ve Francii a druhá v Itálii.

Britští vědci však očekávají, že lékaři ze Spojených států budou ke studii skeptičtí, zejména s ohledem na to, že oficiální pokyny od Americké organizace pro infekční nemoci nedoporučují v současné době pacientům podávat tocilizumab.

Výsledky této studie mohou ovlivnit zájem o jiné léky, které zlepšují imunitní reakci, ale také zdůrazňují, že zatímco se vědci věnovali pouze viru samotnému, jemné vyladění imunitní reakce by mohlo být klíčem k záchraně životů.