Divoký brexit muže ohrozit britské základny. Gibraltar se zásobuje mlékem i municí

LONDÝN/PRAHA Pondělní pokus o „blokádu“ Gibraltaru ze strany španělského námořnictva ukázal citlivost britského teritoria. To by mohlo v případě divokého brexitu zůstat naprosto odříznuté od zásobování produkty od mléka až po munici.

Velká Británie se proto již několik měsíců připravuje na případný odchod z Evropské unie bez dohody a zásobuje všechny své vojenské základny od Falklandských ostrovů až po tu na Gibraltaru. Zároveň se však řeší dopad zrušení současných obchodních dohod na obyvatelstvo, pokud britský parlament zablokuje dohodu o brexitu vyjednanou vládou premiérky Theresy Mayové.

Podle britského serveru Express by Španělé mohli jednoduše odříznout zásobování britského teritoria, což nechává obyvatele Gibraltaru „značně neklidné“. Důvodem případné blokády by měl být „chaos“, jež by mohl způsobit divoký brexit.

Zpravodajský server ITV News pak uvádí, že obyvatelé Gibraltaru již byli varování, že by mohlo dojít k odříznutí zásobování potravin, na němž je britské teritorium u průlivu naprosto závislé

„Naše supermarkety dovážejí veškeré jídlo, nic tu v Gibraltaru nepěstujeme a přitom tu máme zástupce dvou velkých britských řetězců,“ uvedla pro ITV místní pojišťovací agentka Liz Quinnová. „Například pokud chcete koupit mléko, máte jen pět dní na spotřebu, jelikož se vše dováží na lodích.“

Deník Gibraltar Chronicle pak uvádí, že se celý region připravuje dlouhodobě na případný odchod Velké Británie z EU bez dohody a pravidelně se prý schází týmy expertů, které mají britské teritorium na takový scénář připravit. Detaily jednání, ani krizových plánů však zatím nejsou známy.

Na veřejnost však unikly informace o přípravách ministerstva obrany. Podle britských médií je připraven plán Operace Yellowhammer, který má zajistit zásobování vojenských základen na Kypru, Falklandských ostrovech i v Gibraltaru. Zásobování musí pokrýt jednak potraviny, ale také palivo, náhradní díly pro techniku či munici. Vynaloženy tak budou prostředky o celkové hodnotě 23 milionů liber (675 milionů korun).

„Ministerstvo obrany je zodpovědné za záložní plány a je připraveno vykonat jakýkoliv návrh vlády,“ uvedl pro britská média mluvčí rezortu.

Otázka Gibraltaru je dlouhodobým sporem mezi Londýnem a Madridem, Británie ale odmítá diskutovat o svrchovanosti svého zámořského území na jihu Pyrenejského poloostrova.

V listopadu loňského roku se vyjednávačům podařilo vyřešit námitky ohledně britského Gibraltaru, o který se pře Madrid s Londýnem. S řešením otázek zásobování i suverenity britského teritoria počítá dohoda premiérky Mayové o brexitu.

Pokud tuto dohodu však neschválí britský parlament a zákonodárné sbory států EU27, Velká Británie včetně Gibraltaru zůstane bez jakýchkoliv smluv a režim přepravy zboží tak bude podléhat celním prodlevám.