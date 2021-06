Íránu bude vládnout muž ze sankční seznamu. Prošel sítem dohlížitelů, cestu k vítězství mu umetl Chameneí

Teherán/Praha Do prezidentského křesla v Teheránu usedl justiční šéf Ebrahím Raisí, muž z amerického sankčního seznamu. Většinu umírněných kandidátů ze soutěže předem vyřadila Rada dohlížitelů.

„Politika mě nezajímá, nic o ní nevím. Co mě ale zajímá, je, že nemám skoro žádné peníze na živobytí přesto, že poctivě pracuji. Všude kolem sebe vidím to samé. A to bych měl volit lidi, kteří nás do této situace přivedli?“ Těmito slovy vysvětlil reportérce katarské televize al-Džazíra v Teheránu mladý automechanik, který se představil jako Nasralláh, proč nepůjde k prezidentským volbám.

Mladík tak vyjádřil znechucení nemalé části íránské populace ze špatné ekonomické situace, která v islámské republice trvá již mnoho let. Lvím podílem k ní přispívají sankce ze strany USA a dalších západních zemí, které Íránu výrazně ztěžují mezinárodní obchodní vztahy včetně životně důležitého exportu ropy a zemního plynu.

Islámská republika volí prezidenta v řádném termínu po čtyřech letech; ten stávající – umírněný politik Hassan Rúhání – končí druhé období ve funkci a znovu již zvolen být nemůže.



Jde sice o důležité hlasování, přesto nelze říci, že by Íránci vybírali skutečnou „hlavu státu“. Prezident Íránu je šéfem vlády a může vydávat dekrety, de facto je však podřízen nejvyššímu (duchovnímu) vůdci. Tím je v současnosti klerik Alí Chameneí, který funkci zastává již dvaatřicet let.

Vzhledem k Chameneího věku (82) však může prezidentská volba naznačit, kdo by časem mohl nynějšího duchovního vůdce nahradit. A dílky skládačky do sebe dobře zapadají, neboť jednoznačným favoritem prezidentské volby byl Ebrahím Raisí, současný konzervativní šéf justice – a Chameneího oblíbenec.

Byl to ostatně právě Chameneí, který Raisímu „umetl“ cestu k pravděpodobnému vítězství. Původně se totiž o prezidentský post ucházelo několik stovek kandidátů, z nichž však naprostou většinu vyřadila tzv. Rada dohlížitelů. To je dvanáctičlenný orgán, jehož polovinu tvoří experti na islám jmenovaní právě Chameneím; zbylých šest členů Rady jsou soudci volení parlamentem.

Sítem Rady dohlížitelů nakonec prošlo pouze sedm kandidátů a tři z nich těsně před páteční volbou sami odstoupili. Voliči tedy v pátek mohli vybírat jen ze čtyř mužů, z nichž se jediný dá označit jako „umírněný“. Podle neoficiálních průzkumů by měl Raisí získat kolem 65 procent hlasů.

Zajímavým údajem bude i volební účast: pokud by byla výrazně nižší než před čtyřmi lety (73 procent), vrhlo by to na legitimitu Raisího mandátu špatné světlo.

Temné stíny revoluce

Ebrahím Raisí si pečlivě pěstuje renomé muže striktně dodržujícího šíitské tradice (na veřejnosti vystupuje výhradně s typickým černým turbanem) a nemilosrdně potírajícího korupci. V kulturní oblasti zastává přísně konzervativní postoje včetně islamizace vzdělání nebo fyzického oddělení mužů a žen ve veřejném a pracovním životě.

V Raisího životaběhu se ovšem vyskytují období, nad nimiž zejména na Západě mnozí pozdvihávají obočí. Jde zejména o 80. léta 20. století, kdy nový režim po vítězství islámské revoluce v roce 1979 konsolidoval moc. V rukavičkách se tehdy rozhodně nehrálo: několik tisíc skutečných i domnělých oponentů nových pořádků skončilo na popravišti, statisíce lidí ze země raději uprchly. Zásadní roli hrála tzv. „komise smrti“, která rozhodovala mj. o hrdelních trestech, a jejímž členem byl i Ebrahím Raisí.

Ebráhím Raísí.

Pravděpodobný příští íránský prezident se k obvinění z justičních vražd v tomto období, která vznesla řada lidskoprávních organizací, nikdy nevyjádřil a Raisího roli v 80. letech je dnes obtížné objektivně hodnotit.



Daleko zřetelnější jsou však jeho postoje z pozice šéfa justice v posledních dvou letech a ty naznačují, že k „disidentům“ mnoho shovívavosti nemá: za Raisího mandátu v čele soudního systému Islámské republiky padaly velmi tvrdé tresty za protirežimní protesty, po mnoha letech byl také například vykonán trest smrti za nedovolenou konzumaci alkoholu.

Raisího kontroverzní role v perzekucích po íránské islámské revoluci mu vynesla zařazení na sankční seznam USA. Bude-li skutečně zvolen, stane se první hlavou státu s tímto „cejchem“ v historii.

Nenáviděné sankce

Byť mezi konzervativními politiky nepanuje úplná shoda, Írán bude podle všeho i s Raisím na prezidentském postu usilovat o zmírnění či úplné zrušení ekonomických sankcí. Tamější politici dobře vědí, že pokud zemi hrozí nějaká větší revolta zevnitř, tak je to právě kvůli sankcím, které tvrdě dopadají na životní úroveň řadových obyvatel a mohly by potenciálně spustit nepokoje.

Cestou z izolace má být resuscitace takzvané íránské jaderné dohody (JCPOA), kterou Írán se sedmi dalšími partnery (mimo jiné USA a Evropskou unií) podepsal v roce 2015. Američané však za prezidentského mandátu Donalda Trumpa od smlouvy před třemi roky odstoupili. Po změně v Bílém domě se nyní již několik měsíců jedná o jejím obnovení a zdá se, že rozhovory se blíží do finální fáze.

JCPOA stanovuje limity a přísnou kontrolu íránského jaderného programu tak, aby nemohl být využit pro vojenské účely; protiplněním – zejména ze strany Západu – je právě zrušení většiny sankcí proti Teheránu.