PŘEHLEDNĚ: Doutnající problém. Podívejte se, jak to vypadá v jednotlivých státech Evropy s covidem

Jednotlivé evropské země ve svých regionech či plošně reagují na zhoršující se situaci v souvislosti s šířící se nákazou nemoci covid-19. Německo zavádí testování osob přijíždějících z rizikových oblastí, Britové pod hrozbou pokuty musí nosit roušky v obchodech, dopravních prostředcích nebo bankách. Jaká jsou jednotlivá konkrétní opatření napříč evropskými regiony?

Německo: Pro jihobavorský okres platí omezení při cestování

Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn v pondělí oznámil, že nařídí povinné testování osob, které přijíždějí do Německa z takzvaných rizikových oblastí. Prověrka zdravotního stavu má být bezplatná.

Hlavním cílem opatření je zamezit šíření nákazy mezi občany, kteří se vrátili z letní dovolené. Seznam těchto států je průběžně aktualizovaný. Hlavním kritériem je, zda bylo v dané zemi během uplynulých sedmi dní více než padesát nově nakažených na 100 tisíc obyvatel.

Již od víkendu nabízí vláda dobrovolné testy na několika letištích, například v Mnichově, Düsseldorfu nebo Kolíně nad Rýnem.

Pro obyvatele jihobavorského okresu Dingolfing-Landau, kde se během víkendu objevilo na jedné zdejší farmě lokální ohnisko nákazy s 174 infikovanými, začala platit omezení pro cestování. V současnosti se jedná o největší virové požářiště v Německu.

Vzhledem k tomu, že v případě nakažených jde o uzavřenou skupinu lidí pocházejících výlučně z řad zahraničních pracovníků, kteří na tamních polích pomáhali se sklizní zeleniny, odhlédla bavorská vláda od možnosti, že by uvalila karanténu na celý okres.

V jiných částech Německa naproti tomu vydali nařízení, že pokud k nim přijede někdo ze zasaženého okresu, musí se prokázat negativním testem, který nesmí být starší než dva dny.

Rakousko: Všichni nakažení v letovisku jsou v karanténě

Počet osob infikovaných covidem-19 v hornorakouském městečku Sankt Wolfgang překročil padesátku. V pondělí o tom informovala agentura APA. O víkendu byly v obci provedeny stovky testů. Počet nakažených v turisty vyhledávaném hornorakouském městečku, které nemá ani 3000 stálých obyvatel, vzrostl v neděli o devět.

Mluvčí hornorakouského hejtmana Thomas Brandstetter to na Twitteru oznámil poté, co bylo vyhodnoceno všech 628 testů provedených v sobotu. V neděli zdravotníci v obci otestovali dalších 419 lidí. V uplynulých dnech bylo v testovací stanici zřízené v obci otestováno 1600 osob. Hornorakouské úřady ujišťují, že všechny řetězce nákazy lze zpětně dohledat a že všichni infikovaní zůstávají v domácí karanténě.

V Sankt Wolfgangu byly už v pátek uzavřeny dva bary a od sobotního večera musí místní podniky zavírat hodinu před půlnocí.

Poprvé za šest dnů vzrostl počet pozitivně testovaných s virem SARS-CoV-2 během uplynulých 24 hodin o méně než stovku, konkrétně o 86. Naopak dalších 37 infikovaných se už uzdravilo a počet uzdravených v Rakousku tak dosáhl počtu 18 246.

Francie: V Bretani zavřeli pláže

Místní úřady v bretaňském městě Quiberon znovu od pondělního večera zakázaly přístup na pláže, do parků a zahrad tohoto turistického letoviska na západě Francie. Důvodem je prudký přírůstek nových případů nákazy koronavirem zejména mezi mladými lidmi, uvedla v pondělí agentura AFP. Zákaz byl vyhlášen už v neděli večer po zjištění nových 54 případů nákazy ve městě.

Počet nakažených se pomalu zvyšuje v celé zemi, přibližně na tisíc nových případů denně. Země se tak dostala na úroveň ze začátku května, kdy vláda začala uvolňovat restriktivní opatření zavedená v boji s nákazou. Ve Francii nadále platí povinné nošení roušek ve veřejné dopravě a od minulého týdne i ve všech uzavřených prostorách. Železniční dopravce SNCF navíc před vstupem do vlaku začal skenovat teplotu pasažérů.

S vrcholící turistickou sezónou vláda posílila i kontroly na hraničních přechodech, kde úřady nově požadují po občanech šestnácti převážně afrických a jihoamerických zemí negativní test na koronavir. Premiér v neděli doporučil Francouzům, ať necestují do sousedního Katalánska. Vláda se rovněž začala připravovat na druhou vlnu a doporučila i soukromým podnikům, aby si udělaly zásoby roušek na dobu deseti týdnů pro případ, že by epidemie znovu propukla plnou silou.

Británie nedoporučuje cestování do Španělska

Britská vláda během víkendu oznámila, že všichni občané, kteří se do země vrátí ze Španělska, musí od neděle na 14 dní do karantény. Britský kabinet občany rovněž vyzval, aby se kvůli riziku šíření nemoci covid-19 vyhnuli všem cestám do pevninského Španělska, které nejsou nezbytné. Kanárské a Baleárské ostrovy sice zmíněny nejsou, nicméně i po návratu z nich musí lidé na dva týdny do izolace. Skotsko, které zrušilo pravidla nutné karantény po návratu ze Španělska jen před pár dny, údajně opatření zavede znovu.

V zemi od minulého týdne platí povinné nošení roušek. Kromě dopravních prostředků si je lidé musí nasadit i v obchodech, nákupních centrech, na nádražích nebo v bankách. Vláda věří, že „drtivá většina lidí“ bude zpřísněný režim dodržovat, některé obchodní řetězce ale podle deníku The Daily Telegraph neplánovaly ve svých prodejnách opatření vymáhat. Za porušení vládního nařízení hrozí Britům pokuta až 100 liber, tedy přibližně 2900 korun.

Španělsko se snaží zachránit turistickou sezonu

Španělská vláda začala během víkendu vyjednávání s Británií o čtrnáctidenní karanténě pro občany, kteří se vrátí z Iberského poloostrova. Vláda Pedra Sáncheze žádá, aby Londýn ze svého karanténního opatření vyňal Baleárské a Kanárské ostrovy, kde je míra šíření nákazy nízká. Výjimku chtějí i regiony Andalusie a Valencie. „Španělsko je bezpečné. Je bezpečné pro Španěly, je bezpečné pro turisty,“ uvedla šéfka tamní diplomacie Arancha Gonzálesová. Situace je však kritická v Katalánsku.

Podle premiéra regionu ležícího na severovýchodě Španělska Quima Torra by se v Katalánsku během nadcházejících dní mohla zpřísnit opatření proti šíření koronavirové nákazy, pokud se situace do deseti dnů nezlepší. V mnoha částech Katalánska jsou totiž koronavirová data podobná těm z doby před březnovým vyhlášením omezení pohybu ve Španělsku.

Katalánské úřady 17. července doporučily lidem, aby zůstali doma a vycházeli jen v nutných případech. Úřady dále zakázaly shromažďování více než deseti osob a omezily kapacitu restaurací a barů. Počty případů covidu-19 v regionu totiž rostou rychleji než ve zbytku Španělska.