Nejvíce Čechů se v posledním týdnu nakazilo v Rakousku. Riziko je u nás, ne v cizině, zdůrazňují experti

Praha Za poslední týden se koronavirem v cizině nakazilo 46 Čechů, nejvíce z nich v Rakousku. Počet nakažených dovolenkářů se oproti prvním dvěma týdnům prázdnin více než zdvojnásobil, podle epidemiologů ale o nic zásadního nejde. Cestování za hranice jako problém nevidí, znepokojuje je spíš situace doma.

První příčku v žebříčku importu nemoci z ciziny obsadilo sousední Rakousko, odkud si virus přivezlo 16 Čechů. Za ním se s pěti covidově pozitivními drží Srbsko, po čtyřech případech se pak koronavirus do Česka dostal z Chorvatska, Bulharska nebo Slovenska. Ve třech případech si lidé nemoc přivezli z Černé Hory a ve dvou ze Švédska.

V dalších zemích jako Bělorusko, Egypt nebo USA je to po jednom nemocném. „Nevíme o žádném ohnisku, které by z těchto importů vznikalo. Jsou to opravdu jednotlivci a není to podle nás téma,“ řekla serveru Lidovky.cz Lenka Svobodová z Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), který data poskytuje. Lidé by si podle ní měli být stále vědomi toho, že tu virus i nadále zůstává a to i v okolních zemích. „Na dovolenou můžete, ale chovejte se přiměřeně situaci,“ dodala.



Podle epidemiologa a šéfa pracovní skupiny pro uvolňování karantény na ministerstvu zdravotnictví Rastislava Maďara však hodně záleží na tom, jak se Češi vracející se z dovolených v Česku zachovají, s kým se potkávají , kdy se u nich nákaza koronavirem projeví a jak zareagují. U někoho proto pozitivní kontakty jsou, u někoho ne. Aktuální čísla covidových importů ale nepovažuje za nijak alarmující, přestože evropské země evidují nárůst a zpřísňují pravidla.

S naprostou určitostí ovšem nejde říct, jestli se nemocní koronavirem infikovali v cizině. „Čísla jsou očekávatelná, ale zároveň to není tolik, aby převážila dění v Česku. Nechceme stigmatizovat cestovatele. Ten, kdo cestuje, tak se samozřejmě nakazit nemusí,“ řekl serveru Lidovky.cz.

Supermarket v rakouské Vídni. Rakouská policie blokuje cestu do údolí Paznaun poté, co zde byla vyhlášena nad celou oblastí 14denní karanténa.

„Riziko nákazy je u nás teď dominantní, za nárůst mohou hlavně přenosy v Česku,“ upřesnil. Ti, kteří vyrážejí za hranice republiky, si podle něj dokonce dávají větší pozor a dodržují koronavirová opatření více.

Podobně situaci vidí i hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal. „Pokud Čech dodržuje pravidla a neutrhne se ze řetězu jen proto, že je v zahraničí, nevidím v cestování problém. Samozřejmě musí lidé jezdit jen do zelených zemí, dodržovat pravidla, ale nemyslím si, že právě cestovatelé by byli důvodem toho, že se čísla nakažených navyšují,“ uvedl pro Lidovky.cz. Na cestovatelském semaforu Evropy aktuálně červeně bliká Švédsko, Srbsko a Černá Hora.

Z Rakouska jako na jaře

Mezi zeměmi, z nichž si Češi koronavirus přivezli, s velkým náskokem vede Rakousko. Právě tam značně přibývá pozitivně nakažených a rakouský kancléř proto v úterý znovu zpřísnil proticovidová opatření a zavedl povinné roušky v MHD, zdravotnických zařízeních a dalších vnitřních prostorech. Zpřísnění se týká i kontroly na hranicích.



Ve čtvrtek ráno měli jižní sousedé 1369 nakažených koronavirem, poslední tři týdny pravidelné denní přírůstky přesahují stovku. „Už na jaře se nejvíce lidí nakazilo právě v Rakousku. Je to ale logické, lidé jsou zvyklí tam jezdit, mají tam vztahy, není to daleko, není to exotika. Berou to tak, že je to hranice, kterou virus nezná, protože je to podobné jako u nás,“ myslí si epidemiolog Maďar. Pokud ale podle něj zapomínají, že i Rakousko je rizikovou zemí a nedodržují prevenci, nastává problém. Základní prevence pro cestující je dostatečný odstup od cizích lidí. Pak je podle něj jedno, jestli se člověk nachází v Česku, nebo na dovolené v zahraničí.

„Dvoumetrový odstup je základ. Kdokoliv může být infekční a nemusí o tom vědět. A potom je dobré vyhýbat se místům, kde je hodně lidí,“ míní Maďar. Rizikem jsou proto i letiště, letadlová doprava a obecně hromadná doprava. „Kontakt tam je poměrně dlouhodobý. Kupříkladu do Bulharska letí letadlo dvě hodiny, to je dost na to, aby se člověk nakazil,“ uzavřel. Nabádá proto k cestování vlastním autem nebo k výběru spíše poloprázdných apartmánů. Akce typu diskoték a přeplněných klubů radí vynechat doma i na dovolené.