Virus se chová jinak než chřipka, na období covidu zapomeňte, zní z WHO

ŽENEVA Koronavirus se nechová sezónně jako chřipka, a proto je i teď v létě na severní polokouli zapotřebí být obezřetný. Podle agentury Reuters to v úterý řekla mluvčí Světové zdravotnické organizace (WHO) Margaret Harrisová. „Lidé stále přemýšlí (o koronaviru) sezónně... Toto je ale nový virus, který se chová odlišně,“ uvedla Harrisová prostřednictvím virtuálního briefingu uspořádaného v Ženevě. „Bude to jedna velká vlna, která půjde nahoru a dolů,“ dodala.

Koronavirus SARS-CoV-2, který se poprvé objevil loni koncem roku v Číně, se dosud ve světě potvrdil u zhruba 16,5 milionu lidí. V souvislosti s nemocí covid-19, kterou způsobuje, zemřelo podle údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) přes 654 000 osob.

PŘEHLEDNĚ: Doutnající problém s covidem. Podívejte se, jak to v Evropě aktuálně vypadá s nákazou Nejhůře postižené jsou Spojené státy, které dosud zaznamenaly téměř 4,3 milionu nakažených a 148 000 úmrtí s covidem-19. Druhý nejvyšší počet nakažených eviduje Brazílie, kde se zatím potvrdilo 2,4 milionu případů nákazy a na 87 600 úmrtí s covidem-19. Reálné počty jsou ale vyšší, protože tato největší latinskoamerická země málo testuje. Co do absolutního počtu úmrtí s covidem-19 je z kontinentů nejhůře zasažena Evropa, kde podle údajů agentury AFP z konce minulého týdne zemřelo už na 208 000 pacientů s covidem-19. Nejvíce úmrtí z evropských zemí eviduje Británie (na 45 800), která je třetí ve světovém srovnání JHU. Druhá v Evropě je Itálie (na 35 100), následovaná Francií (na 30 200) a Španělskem (28 400).