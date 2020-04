Držitel Nobelovy ceny Montagnier tvrdí, že koronavirus vznikl v čínské laboratoři. Naráží na podobu s HIV

Paříž O rozruch se v posledních dnech postaral francouzský virolog a držitel Nobelovy ceny za fyziologii nebo lékařství z roku 2008 Luc Montagnier. Ačkoliv i americké tajné služby uznaly, že koronavirus zřejmě nevznikl v čínských laboratořích, Montagnier je nadále přesvědčen, že je nemoc Covid-19 umělého původu.

Podle profesora Montagniera byl nový typ koronaviru vyvinut v laboratoři ve městě Wu-chan, které se stalo na přelomu roku centrem nejprve epidemie, později pandemie choroby Covid-19. Podobné spojitosti v tuto chvíli zkoumá i administrativa prezidenta USA Donalda Trumpa, ačkoliv americká zpravodajská služba už dříve uvedla, že virus, který způsobuje nemoc Covid-19, zřejmě z Číny nepochází.

Na základě studie matematika Jeana-Claude Péreze Montagnier tvrdí, že by nový koronavirus mohl mít něco společného s jiným smrtícím virem HIV, který způsobuje nemoc AIDS. „Virus je jako třicetistránková publikace. My vědci máme nástroje na to, abychom dokázali zjistit, zda se některý odstavec z dané knihy neobjevil v jiné knize,“ popsal metaforicky Pérez. „Spojitost mezi novým koronavirem je asi jako by se stejný odstavec objevil čtyřikrát ve dvou různých knihách,“ dodal.

Virolog Montagnier uvádí, že je poměrně jasné, že byl koronavirus vytvořen v laboratoři a dokonce specificky ukazuje na jednu z těch, které se nacházejí ve městě Wu-chan, uvádí server Le Parisien.

„Jde o hodinářskou práci, přítomnost určitých částí viru HIV nemůže být náhodou,“ vysvětluje Montagnier. Podle něj se tak pravděpodobně jedná o nepovedený pokus vytvořit vakcínu právě proti AIDS, což by vysvětlovalo přítomnost částí viru v genomu. „Městská laboratoř ve Wu-chanu se na tyto koronaviry specializuje od počátku 20. století. Mají odborné znalosti,“ vysvětlil Montagnier.

Podle jiného virologa Étienna Simon-Lorièra z pařížského institutu Oastuer ale Montagnierovy závěry nedávají smysl. „Jde o pouze velice malé částice, které nacházíme i v jiných virech stejné rodiny,“ řekl Simon-Lorièr. „Jsou to části genomu, které se podobají sekvencím v genetickém materiálu nejen virů, ale kupříkladu i bakterií,“ dodal.

Někdejší člen prestižního Institutu Pasteur Luc Montegnier obdržel v roce 2008 Nobelovu cenu za medicímu. Je pokládán za jednoho z objevitelů viru HIV. Dostal zároveň několik francouzksých ocenění jako Řád čestné legie a Řád za zásluhy.