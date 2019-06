Egyptský exprezident Mursí zemřel u soudu. Odpykával si trest za zabíjení demonstrantů

Po svém svržení byl exprezident uvězněn a obžalován v pěti kauzách. Dostal vysoké tresty čítající podle médií v souhrnu 48 let vězení. Ve vězení politik podle svého syna Abdalláha Mursího trpěl diabetem, neměl kontakt s médii a uvedl, že u sebe nesmí mít ani knihy nebo papír.

Hlavou státu byl zvolen v prvních demokratických prezidentských volbách po pádu autoritářského režimu prezidenta Husního Mubaraka . Do voleb šel jako kandidát islamistického Muslimského bratrstva a šéf Strany svobody a spravedlnosti (FJP). V kampani vystupoval jako umírněný islamista a obyvatelům sliboval, že dodrží hodnoty revoluce, která svrhla Mubarakův režim.

Krátce po nástupu do prezidentského úřadu zrušil ústavní deklaraci poskytující široké pravomoci armádě. Odvolal též ministra obrany a náčelníka generálního štábu. V listopadu 2012 vydal Mursí dekret upevňující jeho postavení a odvolal generálního prokurátora. To vyvolalo mohutné demonstrace proti němu, proto Mursí dekret posléze zrušil.

Při prvním výročí zvolení Mursího do čela státu se v Egyptě střetli jeho odpůrci a příznivci . Mohutných protiprezidentských demonstrací se zúčastnilo údajně na 14 milionů lidí. Opozice hlavě státu vyčítala islamizaci země a špatnou ekonomickou situaci.

Egyptská armáda 3. července 2013 Mursího zbavila funkce . Tehdejší ministr obrany a současný prezident Abdal Fattáh Sísí to zdůvodnil tím, že Mursí jako hlava státu nenaplnil očekávání národa. Muslimské bratrstvo pak bylo zakázáno.

Po svém svržení byl Mursí zatčen , obžalován z několika zločinů a již několikrát odsouzen. Za podněcování k násilí a zabíjení demonstrantů při protestech v prosinci 2012 byl v dubnu 2015 odsouzen na 20 let vězení, což v říjnu 2016 odvolací soud potvrdil.

Obviněn byl i ze spiknutí s palestinským hnutím Hamás a libanonským Hizballáhem za účelem plánování teroristických akcí a také z vyzrazení vojenského tajemství cizí zemi (Íránu). V této kauze byl v červnu 2015 odsouzen na 25 let vězení, trest mu byl ale v listopadu 2016 zrušen a nařízen nový proces.

V další kauze v souvislosti s hromadným útěkem z věznice v roce 2011, který si vyžádal lidské životy, dostal v květnu 2015 trest smrti. Toto rozhodnutí odvolací soud v listopadu 2016 také zrušil a nařídil nový proces. V tomto procesu svědčil loni v prosinci i bývalý prezident Husní Mubarak.

Mursí byl též v červnu 2016 odsouzen na doživotí za špionáž pro Katar , což v Egyptě znamená na 25 let vězení, rozsudek byl potvrzen soudem v září 2017.

Rodák z malé vesnice Adua v nilské deltě (narozen 8. srpna 1951) vystudoval inženýrství na Káhirské univerzitě, v roce 1982 získal doktorát na Jižní kalifornské univerzitě v USA. Ve Spojených státech pracoval do roku 1985, poté se vrátil na univerzitu do Egypta.

Od 80. let byl členem islamistického Muslimského bratrstva. V letech 2000 až 2005 zasedal v parlamentu jako nezávislý, neboť bratrstvo bylo v té době zakázáno. V letech 2006 a 2011 byl krátce vězněn. Na jaře 2011 stál u zrodu Strany svobody a spravedlnosti (FJP) , která pod jeho vedením vyhrála parlamentní volby v listopadu 2011 až lednu 2012.

, která pod jeho vedením vyhrála parlamentní volby v listopadu 2011 až lednu 2012. Byl ženatý; dvě z jeho pěti dětí mají americké občanství.