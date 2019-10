Trump ‚převálcuje konkurenci‘, jen se do voleb nesmí zhoršit ekonomická situace, předpovídá agentura Moody’s

WASHINGTON/PRAHA Prezident Donald Trump míří za znovuzvolením. Podle ekonomických modelů společnosti Moody’s Analytics, za případu, že nenastane neobvyklá situace, by měl současný americký prezident získat dostatek hlasů, aby naprosto převálcoval svou politickou konkurenci.

Moody’s založilo svou předpověď podle televize CNBC na tom, jak se v současnosti cítí spotřebitelé, na růstu akciových trhů i na poklesu nezaměstnanosti, která je na nejlepší úrovni za posledních padesát let. Pokud tyto ukazatele vydrží na stejné nebo lepší úrovni, Donald Trump by měl mít další čtyřleté období zajištěné. „Pokud by voliči hlasovali převážně svými peněženkami, prezident by převálcoval konkurenci,“ stojí ve zprávě.



Model, který využívá Moody’s Analytics, je využívaný v USA již od osmdesátých let a mýlil se pouze v jednom případě – v roce 2016 očekával těsné vítězství Hillary Clintonové.

„Pokud bude ekonomika země ve stejném stavu jako je dnes, bude mít prezident Trump velice vysoké šance na znovuzvolení. Obzvlášť pak v případě, že se demokratům nepodaří přesvědčit dostatek voličů, aby šli k volbám. Do značné míry totiž bude rozhodovat volební účast,“ uvedl pro média hlavní analytik Moody’s Analytics Mark Zandi.

Podle předpovědí bude mít Demokratická strana naději na vítězství pouze v případě, že se jí podaří zmobilizovat rekordní počet voličů.