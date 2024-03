Plaťme obnovu Ukrajiny ze zabaveného ruského majetku, vyzvali evropští lidovci

„Dnes se České republice podařilo významně přispět k posílení bezpečnosti v EU. S ostatními členy Evropské lidové strany jsme se shodli, že Rusko má v mnoha unijních státech obrovské majetky, které používá ke špionáži a posilování svého vlivu v Evropě. Proto jsem na sněmu EPP navrhl rezoluci, která skrze největší politickou skupinu v Evropském parlamentu tlačí na evropské instituce a členské země, aby problém řešily,“ uvedl Ondřej Kolář z TOP 09, který je autorem návrhu.

Přijatá rezoluce je podle něj zásadním dokumentem, který jasně říká, že je objem ruských majetků v EU bezpečnostním rizikem a že by EU měla přijít s nástroji, jak Rusku majetek odebrat. „Fakticky se to týká především zemí střední a východní Evropy, ale nebezpečí, které představují ruské majetky, vnímají téměř všichni napříč Evropou. Bohužel i po dvou letech války se ale najdou země, které za žádnou cenu nechtějí uznat, že Rusko je agresor a porušuje vše myslitelné,“ uvedl Kolář, aniž by dodal podrobnosti.

Problémem podle něj je, že chybí jednotný evropský rámec, o který by se při řešení mohly členské státy opřít, což je vidět například i v České republice. I proto by evropské instituce měly v tomto směru konat, uvedl Kolář. „Můj návrh na zabavování nemovitostí států, které představují bezpečnostní riziko, tady už chvíli máme, ale ministr zahraničí pořádně neví, co s tím. Společným evropským řešením bychom tak pomohli i sami sobě,“ dodal.

Pro původně český návrh se podařilo vyjednat podporu i estonských členů EPP, kteří rezoluci předložili společně s TOP 09. Sněm Evropské lidové strany se koná ve středu a ve čtvrtek v Bukurešti. Lidovecká frakce je největší politickou skupinou v Evropském parlamentu, nyní má v 705členném sboru 178 europoslanců včetně pěti českých právě z TOP 09, KDU-ČSL a Starostů a nezávislých (STAN).