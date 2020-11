Erdogan navštívil Severní Kypr, který za stát uznává pouze Turecko. Provokace, uvedl kyperský prezident

Istanbul Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v neděli navštívil Severokyperskou republiku a podpořil tamní nově zvolenou hlavu státu Ersina Tatara, který prosazuje řešení kyperského konfliktu pomocí rozdělení středomořského ostrova na dva státy. Podle kyperské vlády je cesta Erdogana do odtržené severní části ostrova provokací a porušením mezinárodního práva. Informovala o tom agentura Reuters.

„Naší prioritou je zajistit spravedlivé, trvalé a udržitelné řešení... Dvoustátní řešení je třeba vyjednat na základě rovnosti dvou svrchovaných celků,“ řekl Erdogan.



Turecký prezident také odsoudil „diplomatické hry“, které podle něj rozehrává mezinárodní společenství ve sporu mezi Tureckem, Kyprem a Řeckem ohledně práva na průzkum ložisek surovin ve Středomoří. Podle Atén, Kypru i Evropské unie Ankara průzkum provádí neoprávněně, protože se pohybuje mimo své teritoriální vody, Turecko to odmítá.

Podle vedení Kypru je Erdoganova návštěva na severu ostrova „provokativní a ilegální“. „Ankara naprosto nerespektuje mezinárodní právo, evropské principy a hodnoty a své povinnosti vůči EU,“ uvedl v neděli úřad kyperského prezidenta.

Kypr je rozdělený po řeckém puči a následné turecké vojenské invazi v roce 1974. V severní části ostrova vznikla roku 1983 Severokyperská turecká republika, kterou uznává jako jediný stát na světě pouze Turecko. Kyperská republika, která leží na zbytku ostrova, je od roku 2004 členem Evropské unie.

Severokyperským prezidentem byl až donedávna Mustafa Akinci, který prosazoval znovusjednocení etnicky rozděleného ostrova. V říjnových prezidentských volbách jej ale porazil dosavadní premiér Tatar, který je naopak zastáncem vzniku dvou rovnocenných států.

Erdogan podle agentury Reuters dává svou cestu na Kypr na srozuměnou, že Turecko bude hájit své zájmy. Turecký prezident dokonce zavítal i do města Varoša, které je považováno za symbol rozdělení ostrova. Toto takzvané „město duchů“, Turky nazývané Maraş, až do turecké invaze na Kypr v roce 1974 obývali kyperští Řekové a bylo oblíbeným letoviskem. Nyní je opuštěné a až do nedávna do něj směly volně vstoupit jen turecká armáda a bezpečnostní složky severního Kypru, ačkoli kyperští Řekové v něm dál vlastní pozemky a domy.