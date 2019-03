Evropská unie přijala opatření proti brexitu bez dohody. Měla by zmírnit nejhorší dopady

Brusel/Londýn Rada Evropské unie v úterý přijala sadu nařízení, jejichž cílem je minimalizovat negativní dopady případného britského odchodu z Evropské unie bez „rozvodové“ dohody. Mají například dočasně zajistit pokračování bezproblémového dopravního spojení s Británií, ochránit studenty na pobytech v rámci programu Erasmus+ či zachovat práva občanů unie žijících v Británii a naopak.

Přijatá opatření nabudou platnosti den po jejich publikaci a působit by začala s okamžikem vystoupení Británie z EU, pokud by tento krok nebyl ošetřen dohodou. Rada EU v tiskové zprávě zdůrazňuje, že tato jednostranná opatření jsou dočasná a omezená svým rozsahem, navíc jejich působnost je podmíněna zrcadlovými kroky britské strany.



„V žádném případě nejde o snahu zopakovat v celém rozsahu výhody plynoucí z členství v EU ani podmínky přechodného období zakotveného v dohodě o vystoupení,“ konstatuje tisková zprávy rady publikovaná deset dní před stále platným datem brexitu.

EU se na brexit bez dohody chystá od loňského podzimu. Kromě opatření přijímaných na úrovni celého evropského bloku pracují na těchto přípravách i vlády jednotlivých členských zemí, které například usilují o zajištění práv svých občanů žijících v Británii a Britů ve svých státech. Generální sekretář Evropské komise Martin Selmayr se minulý týden nechal slyšet, že stupňovat tyto práce už není nutné, protože unijní sedmadvacítka je v zásadě připravena i na možný chaotický brexit.

Na základě stávajících plánů by i za takového vývoje mohly britské aerolinky operovat v ostatních zemích unie do konce března 2020 stejně jako doposud, nařízení pro zachování silničního spojení by se vztahovalo na zbytek letošního roku.

Další nařízení zakotvuje „alternativní opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení“ a klade si za cíl zaručit občanům práva na tyto benefity, pokud jejich nároky vyplývají ze skutečností, které nastaly před britským odchodem z unie. Unie se také snaží ulehčit pokračující působení britských rybářů v unijních vodách a naopak.

V neposlední řadě chce EU zajistit bezproblémové dokončení již započatých stáží v rámci programu Erasmus+. Účastníci studijních pobytů ovlivnění případným brexitem bez dohody by tak měli být schopni pobyty dokončit, a to bez ztráty kreditů a finanční podpory.