Můj kocour se jmenuje Brexit, vtipkovala francouzská ministryně. Nerozhodně stává ve dveřích

Paříž Francouzská ministryně pro evropské záležitosti Nathalie Loiseauová dala svému kocourovi nezvyklé jméno. Říká mu totiž Brexit. V rozhovoru poskytnutém listu Le Journal du Dimanche uvedla, že se tak rozhodla kvůli nerozhodnosti svého domácího mazlíčka.

„Začala jsem říkat svému kocourovi Brexit. Každé ráno mě vzbudí mňoukáním, protože chce ven z pokoje. Když mu otevřu, zůstane nerozhodně ve dveřích. A když ho dám ven, dívá se na mě nespokojeně,“ řekla francouzskému listu ministryně, která má ve vládě premiéra Édouarda Philippa na starosti mimo jiné právě problematiku odchodu Británie z Evropské unie.



Do termínu brexitu zbývá deset dní. Jakou bude mít podobu, ale stále není jasné. Loiseauová v jednáních s Británií často zaujímala nekompromisní stanoviska a zároveň varovala před hrozbou odchodu Spojeného království z EU bez dohody. Do květnových voleb do Evropského parlamentu půjde ministryně jako jednička na kandidátce vládní strany Republika v pohybu prezidenta Emmanuela Macrona.