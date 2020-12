Evropský parlament chce schválit dohodu s Británií, jen když bude hotová do neděle

BRUSEL/LONDÝN Evropský parlament schválí dohodu o budoucích vztazích Evropské unie a Británie jen v případě, že bude hotova do neděle. Shodli se na tom dnes lídři parlamentních politických skupin. Podle hlavního vyjednávače EU Michela Barniera přinesly vrcholící intenzivní rozhovory posun, poslední sporné body však stále vyřešeny nejsou. Britský ministr Michael Gove vidí šance na dosažení dohody na méně než padesát procent.

Rozhovory o budoucích vztazích, které obě strany vedou od lednového britského odchodu z evropského bloku, stále nevyústily v dohodu kvůli sporům okolo rybolovu a pravidel hospodářské soutěže. Do konce přechodného období pro vyjednání a schválení dohody přitom zbývají pouhé dva týdny.



„Nenecháme se tlačit do rychlého schvalování dohody o brexitu před koncem roku, pokud nedostaneme text do neděle,“ uvádí podle šéfky europarlamentních socialistů Iratxe Garcíaové text prohlášení, na němž se dnes zástupci politických skupin shodli s předsedou EP Davidem Sassolim.

Souhlas Evropského i britského parlamentu je potřebný pro to, aby dohoda vstoupila v platnost. Britský premiér Boris Johnson dal ve středu najevo, že je připraven poslance mimořádně svolat po Vánocích, pokud by do té doby byl text hotov. Také europarlament počítá s možností mimořádného jednání v posledních dnech roku, podle dnešního prohlášení však pouze v případě, že bude dohoda ještě tento týden.

Diplomaté některých unijních zemí přitom již upozornili na možnost, že by dohoda mohla začít platit v rámci takzvaného předběžného provádění i bez souhlasu parlamentu, který by ji mohl schválit dodatečně v lednu. Tato možnost se však řadě poslanců nelíbí, neboť jim podle nich výrazně ztěžuje případné odmítnutí smlouvy.

‚Dobrý posun‘

O aktuálním vývoji ve čtvrtek europoslance informoval Barnier, podle něhož přinesly poslední dny a hodiny „dobrý posun“, zbývají však poslední překážky. „Podepíšeme jen dohodu, která ochrání zájmy a principy EU,“ napsal na twitteru. Agentura Reuters informovala, že v pátek dopoledne informace o nejnovějším dění při vyjednávání s Británií dostanou velvyslanci jednotlivých členských zemí sedmadvacítky.

Podle unijních činitelů se EU a Británie přiblížily shodě v otázce státní podpory firem, největší překážkou však jsou stále bezvýsledné debaty o právu na rybolov v britských vodách. Obě strany se shodují na tom, že stále zůstávají místa, v nichž je nutné najít shodu, přičemž není jisté, zda některá udělá krok vstřícný natolik, že by otevřel cestu k průlomu v jednáních.

„Myslím si bohužel, že je spíše pravděpodobné, že k dohodě nedojdeme,“ řekl dnes britský ministr Gove na zasedání jednoho z parlamentních výborů.

Pokud se sedmadvacítka evropských zemí do konce roku s Británií nedomluví na uspořádání budoucích obchodních vztahů, zkomplikují od ledna obchod přes Lamanšský průliv cla a kvóty. To bude podle ekonomů další rána pro britskou i pro unijní ekonomiku stižené koronavirovou krizí.