Bláznivé počasí. V jeden den panovalo rekordní teplo a Colorado bylo v plamenech, o 24 hodin později napadl sníh

Meteorologická stanice v Coloradu naměřila v v jeden den 40 stupňů celsia, o 24 hodin později bylo všechno jinak. V některých místech napadlo téměř 10 centimetrů sněhu. Místní obyvatelé nelenili a obrovské výkyvy teplot zaznamenali. Na sociálních sítích se posléze objevily fotky nebo videa bláznivého počasí, nejdříve apokalypticky oranžové nebe se později přeměnilo v promrzlé vánoční ráno.

One day it's 37 C (99 F) with falling ash from nearby fires, the next it's snowing. Autumn lasted 3 hours. #colorado pic.twitter.com/2JqNiWhhAB