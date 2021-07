Weinstein čelí dalším obviněním ze sexuálních trestních činů. Pětice žen ho viní z přečinů z let 2004 až 2013

Bývalý americký filmový producent Harvey Weinstein byl ve středu v Los Angeles formálně obžalován z dalších sexuálních trestných činů. Už loni v únoru ho soud v New Yorku poslal na 23 let za mříže poté, co ho porota uznala vinným ze znásilnění a sexuálního nátlaku.