Západ brojí proti olympiádě v Číně, Češi jsou na vážkách. Kartami může výrazně zamíchat prezident Zeman

Zatímco Senát už v červnu přijal usnesení s apelem na oficiální představitele státu, aby se olympiády v Číně neúčastnili, neboť jejich cest by mohlo být zneužito k legitimizaci potlačování základních práv, sněmovna tápe a do bojkotu se jí příliš nechce. „Politika by se do sportu plést neměla,“ řekl webu Lidovky.cz její šéf Radek Vondráček (ANO).