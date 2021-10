‚Finanční optimalizace‘, které zavánějí praním špinavých peněz. Pandora Papers odhalují hříchy mocných

Problém je v tom, že tyto způsoby „finanční optimalizace“, které zavánějí praním špinavých peněz či legalizací výnosů z kriminálních činností, tentokrát neužívaly velké firmy či korporace, ale čelní politici a celebrity napříč planetou.

Do sítě Pandora Papers se zachytili mj. někdejší labouristický premiér Spojeného království Tony Blair, ruský prezident Vladimir Putin, ukrajinská hlava státu Volodymyr Zelenskyj, jordánský král Abdalláh II., ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev, bývalá modelingová superstar Claudia Schifferová či ikona globální hudební scény Shakira.

Postava českého premiéra Andreje Babiše (ANO), který podle investigativců v roce 2009 podivným způsobem přes panamskou právní kancelář nakoupil za v přepočtu téměř 400 milionů korun nemovitosti v jižní Francii, patří mezi aktivními politiky v projektu Pandora Papers k těm nejviditelnějším. A to i proto, že Babiš v těchto dnech intenzivně vede volební kampaň s cílem obhájit křeslo předsedy vlády.

Panama Papers coby chudý příbuzný

V porovnání s podobnými předchozími projekty založenými na uniklých dokumentech jsou Pandora Papers daleko největší co do objemu dat i možných důsledků. Na Pandořiných dokumentech pracovalo na 600 investigativních novinářů z celého světa včetně těch, kteří jsou sdružení kolem českém serveru www.investigace.cz. Tito lidé zpracovávali a analyzovali data (textové dokumenty, emaily či přepisy telefonních hovorů) o sotva představitelném objemu téměř tří terabitů.

Naposledy připoutal pozornost světa k daňovým rájům a jejich roli při skrývání či legalizaci často nelegálně získaných majetků projekt Panama Papers (Panamské dokumenty) v roce 2016. Tehdy se jednalo o únik dat z panamské advokátní kanceláře Mossack Fonseca, která se specializovala na administraci a správu firem v tzv. daňových rájích pro korporátní klienty. I tenkrát se sice mezi osobami, které se dostaly do podezření z transakcí minimálně na hraně zákonů, objevili aktivní politici (mj. tehdejší prezidenti Ukrajiny a Argentiny Petro Porošenko a Mauricio Macri), zásah byl ale v porovnání s Pandora Papers daleko menší.

„Je to temná stránka globalizace,“ řekl serveru investigace.cz na téma odklánění peněz skrze tzv. daňové ráje britský novinář a spisovatel Oliver Bullough, autor knihy Moneyland: Proč podvodníci a zloději vládnou světu a jak si ho vzít zpět. Podle Bullougha propletence bank, právních a účetních společností budují již desítky let systém, který bohatým korporacím – samozřejmě za tučné poplatky – pomáhá v placení co nejnižších daní.

„V posledních letech nastal problém v tom, že pokud možno nulové daně, minimální kontrolu a tak dále chce stále více oligarchů i vyložených zločinců. A firmy, které na tom vydělávají, rády přimhouří oko,“ upozorňuje Bullough.

Nechceme daňové ráje. Opravdu?

Až komicky působí ve světle rozvíjejícího se případu Pandora Papers fakt, že mezi uvedenými politiky podezřelými minimálně z neetického jednání je řada takových, kteří v minulosti proti daňovým rájům přinejmenším verbálně brojili.

Například bývalý britský premiér Tony Blair (ve funkci byl v letech 1997 až 2007) se ve svých projevech opakovaně obouval do „milionářů, kteří ve spolupráci s vychytralými účetními neplatí žádné daně“. Podle projektu Pandora Papers přitom sám Blair se svojí manželkou se prostřednictvím nákupu luxusní nemovitosti v centru Londýna skrze offshorovou firmu vyhnul dani ve výši 312 tisíc liber (v přepočtu asi 9,2 milionu korun).

V podobném duchu se v minulosti vyjadřoval i Andrej Babiš. „Nemám žádné offshory jako vaši kámoši. A vy taky někteří držíte svoje firmy na offshorech,“ řekl Babiš v roce 2015 (tehdy ve funkci ministra financí) v Poslanecké sněmovně.

Případ Pandora Papers bude mít zřejmě v následujících dnech pokračování. Podle serveru investigace.cz jsou v uniklých dokumentech jména asi 300 Čechů, která mají být zveřejněna „v průběhu týdne“.