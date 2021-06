Francouzi si mohou opět dát kávu i vevnitř nebo jít do posilovny, země rozvolňuje. Zákaz vycházení se zkrátil

Paříž Francouzi se mohou od středy znovu věnovat některým volnočasovým aktivitám, které měli kvůli epidemii covidu-19 zakázány od loňského října. Od rána na ně čeká káva uvnitř podniku nebo možnost jít si zacvičit do posilovny, píše agentura AFP. O dvě hodiny se posunul i zákaz nočního vycházení, z devíti na jedenáct večer.

Kavárny a restaurace nyní mohou přivítat zákazníky i vevnitř, ale pod podmínkou, že naplní maximálně 50 procent kapacity. Sportovně založení jedinci se mohou vydat do posiloven, vnitřních sálů a bazénů.



„Je to poprvé, co tu jsem po téměř roce, respektoval jsem pravidla,“ řekl po sedmé ráno v jedné z pařížských lezeckých hal Maxence, který po roce bez tréninku poněkud pochybuje o svých dovednostech. „V sázce je hlavně moje sebevědomí,“ vtipkuje. Na lezecké stěny brzy ráno zavítal i mladý pár, který se obával, že odpoledne by už bylo plno.

Zahrádky restaurací a barů, muzea a kina otevřela po šesti měsících před třemi týdny. Nynější fáze uvolnění potrvá nejméně do konce tohoto měsíce, zrušení nočního zákazu vycházení, omezení kapacity v podnicích a venkovního shromažďování francouzská vláda plánuje na 30. června. Dojde k tomu ale pouze v případě, že se epidemická situace bude i nadále zlepšovat, upozornil dnes Francouze prezident Emmanuel Macron.