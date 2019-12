Gruzínský ‚Skripal‘? Stopa letní vraždy bojovníka z čečenské války vede do Ruska

Berlín Ve vyšetřování záhadné vraždy gruzínského státního občana, který byl v létě zastřelen v parku v centru Berlína, nastal zřejmě zásadní průlom.

Celý případ má v dohledné době převzít spolkový nejvyšší státní zástupce Peter Frank. Souvisí to s podezřením, že vraždu si mohla objednat zahraniční tajná služba. Informaci v úterý přinesl list Süddeutsche Zeitung s odvoláním na zdroje blízké prokuratuře.



Zabitým mužem byl 40letý Čečenec s gruzínským pasem Zelimchan Changošvili. V minulosti žádal v Německu o politický azyl s odůvodněním, že jakožto bývalého velitele skupiny bojující v Čečensku proti Rusům ho sledují ruské bezpečnostní síly. Tvrdil také, že kvůli tomu už čelil několika pokusům o fyzickou likvidaci. Když se ho pracovníci azylového úřadu ptali, co mu v případě návratu do vlasti hrozí, odpověděl: „Ruské orgány zinscenují vraždu.“

Na jeho slova došlo letos v srpnu, když byl skoro v pravé poledne zastřelen v berlínském parku Tiergarten. Byl zrovna na cestě na páteční modlitbu do mešity, když ho míjelo jízdní kolo s mužem, který na něj z bezprostřední blízkosti vystřelil z pistole opatřené tlumičem. Rána zasáhla Changošviliho do hlavy a on zranění na místě podlehl.

Hned se objevila řada spekulací a teorií, kdo mohl být pachatelem. Vedle hypotézy, že se jednalo o vyřizování účtů mezi rivalizujícími kriminálními gangy z Kavkazska, se již tenkrát objevila úvaha, zda nejde o výsledek práce některé z ruských tajných služeb.

Pravděpodobného pachatele, jenž se pokusil z místa činu odjet, se podařilo zadržet. Podle pasu se jednalo o ruského státního občana Vadima Sokolova, který je od té doby ve vyšetřovací vazbě, avšak s vyšetřovateli vůbec nekomunikuje. Později se ale ukázalo, že jeho cestovní doklady byly vystaveny na falešné jméno.

Podobně zabíjel i doma

Spolkové nejvyšší státní zastupitelství nyní podle deníku Süddeutsche Zeitung pracuje s variantou, že za vraždou v Berlíně mohly být ruské státní orgány. Vyšetřovatelé totiž objevili stopu vedoucí ke staršímu případu v Rusku z roku 2013, kde proběhla vražda velmi podobným způsobem jako letos v Berlíně.



Ruská policie tehdy vyhlásila po domnělém pachateli mezinárodní pátrání, po dvou letech ho však překvapivě zastavila. Němečtí státní zástupci usuzují, že důvodem mohlo být to, že ruská policie tehdejšího pachatele získala pro spolupráci a objednala si u něj vraždu Changošviliho.

Německá policie srovnala biometrické záznamy podezřelého, po němž Rusové do roku 2015 pátrali, s údaji Vadima Sokolova a objevila vysokou shodu. Další stopou ukazující na Rusko může být faxové číslo, jež uvedl Sokolov jako spojení na žádosti o udělení víza. Zmíněné číslo totiž podle všeho patří firmě, která v minulosti spolupracovala s ruským ministerstvem obrany.