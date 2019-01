Na internetu se objevily dokumenty stovek německých politiků, včetně Merkelové. Nemusí jít o hackerský útok

Berlín Na internetu se objevily osobní údaje a dokumenty stovek německých politiků a známých osobností včetně adres, čísel kreditních karet či soukromé korespondence. Informaci rozhlasové stanice rbb v pátek potvrdila německá vláda, podle které ale zatím není jasné, zda data skutečně ukradli hackeři, jak se dosud předpokládalo.

Podle televizní stanice n-tv byli obětí útoku poslanci všech parlamentních stran s výjimkou protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD), ale také například kancléřka Angela Merkelová, prezident Frank-Walter Steinmeier a řada ministrů. Podle vládní mluvčí neunikly od kancléřky žádné citlivé údaje.



Na internetu se objevila mimo jiné řada interních stranických dokumentů, například seznamy členů jednotlivých stran a jejich adres. V řadě textů lze najít citlivé osobní údaje, na internetu se objevily také obsahy soukromých chatů poslanců s jejich rodinnými příslušníky, dopisy, účty nebo kopie občanských průkazů německých zákonodárců.

Mluvčí německé vlády Martina Fietzová v pátek uvedla, že zasaženi byli lidé ze „všech pater“ politiky: od Spolkového sněmu, přes Evropský parlament (EP) a zemské sněmy po jednotlivé obce. Z kancléřství podle ní ale neunikly žádné citlivé údaje. Zároveň varovala, že mezi uniklými daty mohou být i falešné dokumenty.

Německá vláda podle Fietzové zatím neví, zda data unikla po hackerském úniku. Agentura DPA s odvoláním na své zdroje uvedla, že vláda prověřuje i možnost, že data zveřejnil někdo, kdo k nim oficiálně měl přístup. Už nyní je ale jasné, že neunikla z vládní sítě. Nyní se prověřuje síť německého parlamentu, která se v minulosti stala terčem několika hackerských útoků.

„Původci (hackerského útoku) chtějí poškodit důvěru v naši demokracii a její instituce,“ řekla ministryně spravedlnosti Katarina Barleyová, podle které jde o závažný útok.

Veřejně dostupný e-mail Merkelové

Z politiků jsou mezi oběťmi úniku mimo jiné kancléřka Merkelová, prezident Steinmeier či předsedkyně dvou vládních stran Annegret Krampová-Karrenbauerová (CDU) a Andrea Nahlesová (SPD). V případě kancléřky se na internetu objevilo číslo jejího faxu, e-mailová adresa a několik dopisů. Řada poslanců, které v pátek oslovila německá média, ale neměla tušení, zda se i oni stali terčem kybernetického útoku. Jeden z nich pak zpochybnil pravost některých zveřejněných dokumentů.

V parlamentu se oběťmi úniku dat stali poslanci pěti parlamentních frakcí: CDU/CSU, SPD, Zelených, Levice a FDP. Dokumenty poslanců AfD se na internetu podle rbb neobjevily.

Bulvární list Bild napsal, že se na internetu neobjevila jen data politiků, ale i řady dalších známých osobností, například moderátora Jana Böhmermanna či několika novinářů veřejnoprávních stanic ARD a ZDF.

Nejasný únik informací

Kdo je za masivní únik informací zodpovědný, není podle stanice rbb zatím jasné, stejně jako to, co bylo cílem jejich zveřejnění. Není ani zřejmé, zda v tom, jaké dokumenty byly zveřejněny, je nějaký systém. Podle ministerstva vnitra se na internetu objevily dokumenty staré několik let, ale i dokumenty „relativně aktuální“. Do vyšetřování případu se už zapojilo i generální státní zastupitelství.

Politicky třaskavé materiály novináři rbb při prvním prohledání zveřejněných dokumentů nenašli.

Odkazy na stránky, na kterých byly ukradené informace zveřejněny, kdosi rozšířil pomocí sociální sítě Twitter. Podle rbb byly tyto odkazy zveřejněny už před Vánocemi, a to ve formě jakéhosi adventního kalendáře, pozornost vyvolaly ale až tento čtvrtek večer. Twitterový účet, který data zveřejnil, se podle rbb sám označuje za satiru, umění a bezpečnostní výzkum. Sleduje ho kolem 17 000 uživatelů. Osobní údaje více či méně známých osobností se na tomto účtu objevují od léta 2017.

Společnost Twitter už dotčený účet podle DPA zablokovala, nyní se pracuje na tom, aby byl zablokován přístup i ke stránkám, na kterých jsou samotné osobní údaje zveřejněny.