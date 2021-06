Harrymu a Meghan se narodila zdravá dcera. Nese jméno Lilibet Diana na počest princovy matky a královny Alžběty

Lilibet Diana se narodila v pátek před polednem místního času v nemocnici Cottage Hospital v Santa Barbaře v Kalifornii, kde pár žije. Holčička váží 3,5 kilogramu a matka i dítě jsou v pořádku, píše list Variety.



„Vévoda a vévodkyně vám děkují za všechna milá přání a modlitby a těší se na čas společně strávený v kruhu rodiny,“ píše se v prohlášení páru.

Harry a Meghan již mají syna Archieho, který se narodil v květnu 2019. Druhé těhotenství veřejnosti oznámili letos v únoru. Lilibet je jedenácté pravnouče královny Alžběty II. a je osmá v pořadí na britský trůn. Zatím ovšem nebude mít titul princezny, ten jí připadne až po smrti královny, když na britský trůn usedne princ Charles. Vyžadují to tak pravidla, která před více než 100 lety stanovil král Jiří, píše BBC.

Mezi prvními gratulanty byla panovnice Alžběta II., která Harrymu a Meghan popřála jménem celé rodiny, s níž má ovšem princ Harry napjaté vztahy, a vyjádřila radost z narození pravnučky. „Královna, princ z Walesu a vévodkyně z Cornwallu a vévoda a vévodkyně z Cambridge byli informováni a jsou potěšeni zprávou o narození dcery vévody a vévodkyně ze Sussexu,“ zněla oficiální gratulace.

O něco méně formální gratulace zazněla od předsedy vlády Johnsona, který ovšem také stručně páru blahopřál „k narození dcery“. Za „skvělou zprávu“ informaci označil vůdce opozičních labouristů Keir Starmer.

