Londýn jako spouštěč tragických vzpomínek na smrt matky. Princ Harry podstupoval speciální terapii

Londýn/Praha Princ Harry odkryl způsob, jakým se vyrovnával se smrtí své matky princezny Diany. Tehdy mu bylo 12 let. Vysvětloval to v pětidílném seriálu Mé neviditelné já (The Me You Can’t See), na kterém se podílel společně s moderátorkou Oprah Winfreyovou. Pořad se věnuje právě péči o duševní zdraví, v němž vévoda ze Sussexu zmiňuje terapiI EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

Moji matku uštvali k smrti, zatímco byla ve vztahu s někým, kdo nebyl bílý, řekl princ Harry Vévoda ze Sussexu v rámci natáčení pětidílného seriálu o duševním zdraví, vpouští diváka na terapeutické sezení. Psychoterapeutka Sanja Oakleyová ho požádala o retrospektivní návrat do Londýna, což princ Harry popisuje jako spouštěč jeho úzkostí spojených se ztrátou matky a pocit pronásledování. Nedlouho po tragédii se totiž letecky vracel do hlavního města Spojeného království z Afriky. V záběrech pak zavírá oči, má ruce zkřížené na hrudi a střídavě se poklepává na ramenou. Jde o terapii EMDR (v překladu desenzibilizace a přepracování pomocí očních pohybů). Informoval o tom list The Guardian. Cílem této metody je potlačit nepříjemné emoce, vyvolané vzpomínkami na traumatickou událost či situace, které fungují jako spouštěč nepříjemných pocitů.

Právě terapie EMDR je poměrně nová psychoterapeutická metoda, se kterou přišla lékařka Francine Shapiro v roce 1980 v USA. Ta zjistila, že oční pohyby vyvolané bilaterální stimulací může za jistých podmínek snižovat intenzitu nepříjemných myšlenek. Tato metoda se zaměřuje na posttraumatickou stresovou poruchu a jiné poruchy vyvolané traumatizující událostí v minulosti klienta. Primárním prvkem terapie, jak z názvu vyplývá, jsou rychlé pohyby očí. Tedy, že terapeut například máchá dvěma prsty před očima z jedné strany na druhou, čímž má docházet ke střídavému zapojení obou mozkových hemisfér. Mezitím, co terapeut provádí bilaterální stimulaci, klient se soustředí na traumatickou vzpomínku. Chystaný seriál s Harrym a Oprah má první ukázku. Princ promluví na téma duševního zdraví Úspěšnost, že metoda funguje není nikterak fatální. Přezkum studií organizace Cochrane Collaboration z roku 2013 zjistil, že terapie se těší podpoře. Ovšem poznamenali, že kvalita důkazu o účinnosti je velmi nízká. Minulý rok prováděli Nizozemci svůj vlastní výzkum, z něhož vyplývá, že pro posttraumatickou poruchu může být terapie efektivní – ovšem v krátkodobém horizontu. I v tomto případě ale znejistili u průkaznosti sesbíraných dat. První části pětidílného pořadu Mé neviditelné já (The Me You Can’t See) debutovaly v pátek na Apple TV. Vévoda ze Sussexu, který se na tvorbě pořadu spolupodílel, mimo jiné obvinil královskou rodinu z tutlání a zanedbávání problémů. Mezi dalšími hosty pořadu pak byla například zpěvačka Lady Gaga nebo herečka Glenn Closeová.