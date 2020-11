Hlasy z armády pryč. Trumpův scénář ukončení voleb by eliminoval volební lístky vojáků

WASHINGTON Americký prezident Donald Trump během sčítání hlasů opakovaně tvrdí, že všechny hlasy doručené po volebním dnu jsou neplatné. Tímto tvrzením ale napadá i legitimitu hlasů, které přichází z různých částí světa od členů americké armády, které musí podle zákona být započítány, i když dorazí později.

Trump, který zatím ve volbách na svého demokratického soupeře Joea Bidena ztrácí, přišel se scénářem, kdy by se kromě jiného musely za neplatné prohlásit hlasy tisíců amerických vojáků, kteří jsou na misích v různých částech světa, uvedl server CNN.

„Pokud počítáte i nelegálně doručené hlasy, může se stát, že nám tyto hlasy ukradnou vítězství ve volbách,“ řekl Trump ve čtvrtek na pódiu v Bílém domě. „Na hlasy, které dorazily pozdě, se díváme velmi přísně. Hodně hlasovacích lístků dorazilo pozdě,“ tvrdil Trump.



Při každých volbách v USA dorazí legálně mnoho hlasů pozdě. Jedná se o hlasovací lístky lidí, kteří žijí za mořem nebo kdekoliv mimo svou vlast. Mezi ně se řadí právě i tisícovky vojáků a jejich rodin.



Hlavní výhodou korespondenční volby je to, že volič se nemusí osobně dostavit do volební místnosti – ta se může v řídce osídlených státech typu Montany či Nového Mexika nacházet i desítky kilometrů daleko. Právě vzdálenost od místa, kde se fyzické hlasování mělo provádět, byla historickým důvodem, proč ve Spojených státech v 19. století (konkrétně v roce 1812 - pozn. red.) možnost korespondenčního hlasování zavedli. Tehdy to mělo umožnit volební akt vojákům, kteří sloužili na základnách mimo svůj domovský federální stát.

„Nežádáme o žádnou speciální výhodu,“ uvedl generál v důchodu George Casey pro CNN. „Jen říkáme, že máme pocit, že je důležité, aby byl každý hlas započítán. O to důležitější nám přijdou hlasy těch, kteří v aktivní službě slouží tomuto státu. Dělají toho tolik a zaslouží si, aby byl jejich hlas vyslyšen,“ dodal Casey, který sám volil na dálku v roce 2004, kdy sloužil v Iráku. Sám je členem iniciativy „Počítejte každého hrdinu“ (Count Every Hero), která bojuje za to, aby byly volební lístky vojáků počítány.



V současnosti korespondenční hlasování umožňuje všem voličům většina federálních států a v řadě z nich platí, že stačí, aby byla normalizovaná obálka s volebním lístkem odeslána nejpozději v den voleb.

Například v Pensylvánii tak mohly být na základě rozhodnutí soudů započítány i hlasy, které dorazily do volebních místností v pátek, a v Nevadě se budou počítat i hlasy doručené 12. listopadu. Jiné státy ale vyžadují, aby lístky byly v den voleb již doručeny – ty, jež dojdou později, jsou neplatné.