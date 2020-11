Běsnící Trump volal majiteli Fox News Murdochovi, aby vzal zpět informaci o republikánské ztrátě Arizony. Ten odmítl

WASHINGTON/PRAHA Televizní stanice Fox News, která je vnímána jako prorepublikánská, vyhlásila během volební noci jako vítěze ve státě Arizona demokrata Joea Bidena, navíc tak učinila mnohem dříve než ostatní stanice či média. Rozčílený Donald Trump volal Rupertu Murdochovi, ten jeho prosbu o stažení informace odmítl. Trumpovi podporovatelé se začali bouřit a nadávat na Fox News, stanice sama bude nyní zřejmě opatrnější.

„Americký stát Florida se během úterní noci, kdy se čekalo na výsledky prezidentských voleb, postupně zabarvil do republikánské červené. Trumpovi poradci si mysleli, že se opakuje historie z roku 2016, kdy výhra na Floridě předpověděla celkové vítězství,“ píše americký deník The New York Times. Ve Východním pokoji Bílého domu, který je určen k přijímání recepcí, večeřely stovky lidí, včetně velvyslanců a bývalých úředníků, kteří Trumpovi zůstali loajální. Sledovali výsledky voleb převážně na Fox News, která byla často označována za nakloněnější k republikánům.



Rupert murdoch

„Funkcionáři, kteří byli pesimističtí ohledně šancí současného prezidenta na znovuzvolení, si najednou začali představovat další čtyři roky u moci,“ píše NYT. Jako blesk z čistého nebe toto zdání zbouralo oznámení právě stanice Fox, která připsala vítězství v Arizoně demokratickému kandidátovi Joe Bidenovi. Nejenže by se jednalo o prohru ve státě, ve kterém Trump v roce 2016 zvítězil, ale Biden by se stal teprve druhým demokratem, který zde dokázal zvítězit od roku 1948.

Rána byla o to bolestivější, že stanice Fox New připsala Arizonu demokratům jako úplně první, agentura AP tak učinila až několik hodin po ní. Zpravodajské servery The New York Times a CNN dokonce ještě nyní s vyhlášením vyčkávají, protože v Arizoně stále nebyly spočítány všechny hlasy.

Telefonát a mediální přestřelka

„OPRAVDU velmi brzy na to, vyhlásit Arizonu… opravdu velmi brzy,“ tweetoval v zápětí Jason Miller, jeden z nejvýše postavených poradců Trumpovy kampaně. Jason Miller, Trumpův poradce politických záležitostech, na Twitteru zpochybnil pravost oznámení a vyzval stanici, aby vyhlášení odvolala. Novinář John Roberts, korespondent Fox News v Bílém domě, přímo ve volebním vysílání reportoval: „Upřímně řečeno, zaznělo zde několik prohlášení, že by Fox New měla vzít tento krok zpět.“

Krátce po vyhlášení výsledků Fox News Trump osobně volal mediálnímu magnátovi Rupertu Murdochovi, který stanici vlastní. Podle serveru Vanity Fair Trump na Murdocha křičel a taktéž požadoval stažení informace o Bidenově vítězství v Arizoně. Devětaosmdesátiletý magnát to prý ovšem odmítl. Dle serveru NYT byl s Murdochem celý večer ve spojení i Jared Kushner, prezidentův zeť a taktéž poradce.

Poté, co Arizona byla vyhlášena za Bidenovu, promluvil demokratický kandidát na prezidenta před kamerami a publikem. To byla zároveň první chvíle volební noci, kdy Trump napsal na Twitter příspěvek. Viní v něm demokraty ze snahy ukrást volby. Poté také sám vystoupil s proslovem, kde se předčasně označil za vítěze.

Během americké volební noci se na Twitteru v jednu chvíli dokonce začala sdílet informace, že Fox News informaci skutečně stáhla. Tato tvrzení však byla lživá, stanice nic nestáhla, ale naopak si přisadila. Vyslala do vysílání Arnona Mishkina, ředitele rozhodovacího panelu Fox News, aby toto rozhodnutí hájil.

Mishkin vysvětloval, že rozdíl mezi oběma kandidáty byl příliš velký a argument, že nebyly spočítány ještě všechny hlasy, kontroval s tím, že hlasů je méně, než si Trumpův tým myslí, jedná se o hlasy korespondenční, kterých získal vícero Biden a nezapočtené hlasy přichází ještě z okrsku Maricopa, který je demokratickou baštou. „V této konkrétní kauze jsme se nemýlili,“ prohlásil. V pátek podvečer středoevropského času v Arizoně stále vede Biden, jeho náskok se ovšem razantně snížil a rozhodně již nejde o 7 procent.

Fox News Decision Desk Director Arnon Mishkin doubled down on calling Arizona for Biden.



"I'm sorry, the president is not going to be able to take over and win enough votes to eliminate that seven-point lead that the former vice president has."



Here are his full comments on why pic.twitter.com/0KJAdY8v5S — Stephanie K. Baer (@skbaer) November 4, 2020

Již během volební noci začali podporovatelé Trumpa dle britského The Guardianu tvrdit, že stanici nadále nevěří. Ti, kteří se shromáždili před volebním místem ve Phoenixu v Arizoně skandovali: „Fox News smrdí!“ Někteří lidé na sociálních sítích o ní začali referovat jako o „fake media“, tedy termínem, který měl Trump vyhrazený převážně pro americké listy The New York Times a Washington Post, které označoval za lháře a jejich kauzy za smyšlené.

Pokus neunáhlit se podruhé?

Oliver Darcy, dlouholetý reportér pracující pro americkou CNN, na Twitteru v pátek podvečer uvedl, že dle jeho zdrojů dostali hlasatelé Fox News příkaz nereferovat o Joe Bidenovi jako o nově zvoleném prezidentovi, ale pouze jako o výherci prezidentského klání, až začnou média vyhlašovat celkové výsledky, k čemuž by mohlo dojít již v pátek. Co stojí v pozadí toho příkazu v době dopsání textu nebylo jasné.

New: Fox News is instructing its talent not to call Joe Biden the "President-elect" when the network calls the race, according to two memos obtained by @brianstelter and me. The memos say Fox should "stay away" from using the description. — Oliver Darcy (@oliverdarcy) November 6, 2020

Ačkoliv je stanice Fox News spojována s mnoha kontroverzemi z nadržování republikánům, stanice to popírá a tvrdí, že přináší objektivní a nezaujaté zpravodajství. Pro Fox News pracuje například Chris Wallace, který bývá k Trumpovi i kritický, nicméně první letošní debatu prezidentských kandidátů se mu ukočírovat nepodařilo a Trump, neustále skákající Bidenovi do řeči, se po ní mohl prohlásit za vítěze. „Pro Ruperta je to o byznysu,“ sdělil Vanity Fairy zdroj z Murdochova okolí. Ten se již měl nechat během léta slyšet, že Trump znovu nezvítězí.