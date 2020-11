Očekávání Hispánců v USA se dost liší. Pro jedny je klíčová bezpečnost, pro jiné režim na hranicích

WASHINGTON/PRAHA Při letošních prezidentských volbách bojovali Donald Trump a Joe Biden především o přízeň jedné specifické skupiny voličů: Hlasy tak zvaných Latinos, čili lidí s hispánskými kořeny, kteří se v minulých desetiletích usadili zejména v jižních státech USA.

Jejich počet v celé zemi je odhadovaný na šedesát milionů, čímž se z nich stala největší etnická menšina v zemi. Podle Pew Research Center mělo 32 milionů z nich právo volit, což odpovídá 13,3 procenta všech oprávněných voličů. Pro srovnání: podíl černošských voličů činil 12,5 procenta, lidí s asijskými kořeny 4,7 procenta.



Republikáni i demokraté se snažili pro Hispánce připravit kampaň na míru. Při bližším pohledu se ale ukazuje, že se nejedná o jednolitou komunitu. To se pak odráží i v jejich preferencích. Rozdíly jsou patrné u výsledků voleb na Floridě a v Arizoně.

Kubánci pro Trumpa

Pokud svého času dával republikánský prezident Ronald Reagan k dobru bonmot, že „Latinos jsou republikáni, akorát o tom ještě nevědí“, nyní se ukázalo, že se z toho mnohde stala realita.

Platí to hlavně o Floridě, kde Donald Trump nakonec vyhrál daleko přesvědčivěji, než se čekalo. Bez nadsázky se dá konstatovat, že tamních 29 volitelů mu vynesla podpora Hispánců.

Jejich přízeň si prezident zajistil mimo jiné i tím, že sám sebe prezentoval jako ochránce práva a pořádku. Pro mnohé Latinos, kteří mají vlastní firmy a podnikají, to byl důležitý motiv.

A to tím spíš, když se snažil Trump svého vyzyvatele Bidena vykreslit jako „socialistu“, jenž by ve Spojených státech údajně zřídil režim podobný tomu, co je na Kubě nebo ve Venezuele.

Především voliči, kteří kdysi uprchli před komunisty z Kuby, nepotřebovali žádný další důvod, aby dali republikánskému kandidátovi hlas. Řadu Hispánců také zaměstnává armáda nebo policie, podílejí se na zabezpečení jižní hranice, odkud pronikají do USA uprchlíci ze Střední Ameriky.

Podporují Trumpův postoj k migraci a chtějí ji podobně jako on omezit na minimum. Možná i proto, že se obávají konkurenčního tlaku a že by mohli přijít o dosavadní postavení.

Mnozí z nich ale zastávají i konzervativnější postoje v otázkách práv sexuálních menšin či umělých potratů. To je ještě víc nahání do náruče republikánů a jejich prezidenta. Trump navíc může podobně jako před křesťansky orientovanými voliči poukázat na fakt, že prosadil do Nejvyššího soudu tři konzervativní soudce, kteří tak mohou být na dlouho dopředu pojistkou proti společenským experimentům.

Mexičané volili Bidena

Úplně odlišná situace je naproti tomu ve státech USA, kde tamní hispánskou komunitu tvoří lidé s mexickými nebo portorickými kořeny. Jak ukázal dlouholetý průzkum výzkumného ústavu Pew Research Center, mají tito voliči daleko větší sklon podporovat demokraty. Jedním z důvodů je, že mnohdy pracují v hůře placených odvětvích. Proto jsou pro ně důležité dostupné zdravotní pojištění, výše minimální mzdy a migrace.

Například v Novém Mexiku i díky tomu pak skutečně získal všechny volitele Biden. Dobře si vedl i ve státě Arizona. Zde navíc slavili demokraté i při hlasování do Senátu, když vyhrál někdejší astronaut Mark Kelly. Tento stát tak bude mít po mnoha letech dva demokratické senátory.

Demokraté přitom dlouho považovali za navždy dané, že mají hispánské hlasy jisté. Před čtyřmi lety dokázala získat Hillary Clintonová podporu dvou třetin z nich. Letos se ovšem podpora pro Joea Bidena mezi Hispánci zadrhávala. Jeden z původní dvacítky prezidentských demokratických kandidátů, Julian Castro, varoval, že virtuální kampaň, na niž strana přistoupila kvůli koronavirové pandemii, u Latinos nefunguje. Tito voliči prý očekávají osobní kontakt s politiky. To jim Trump na svých velkých shromážděních dokázal nabídnout.