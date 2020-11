Jak se bude vyvíjet situace v USA? Po volbách mohou přijít soudní tahanice, pouliční násilí a barikády

WASHINGTON/PRAHA Donald Trump sám sebe deklaroval jako vítěze voleb. Dále prohlásil, že volby jsou podvod a vyzval Nejvyšší soud, ať je zastaví. K tomuto scénáři si prezidentův tým dlouho dláždil cestu. Pokud Trump prohraje, nepřestane usilovat o zvrácení výsledku. Přečtěte si, jak se může situace dál vyvíjet.

Analytici před volbami tvrdili, že Trump si připravuje půdu pro scénář podvodu. Když bude ve volbách vést, vystoupí před národ a prohlásí se za vítěze. Jakmile potom začne prohrávat kvůli počítání dalších, především korespondenčních hlasů, které většinově připadnou Bidenovi, řekne, že je to podvod. Přesně to se stalo.

Scénář ‚je to podvod’

Šéf Bílého domu za poslední půl rok již mnohokrát deklaroval, že volby budou podfuk a opakovaně zpochybňoval metodu korespondenčního hlasování. Jeho výroky naznačovaly, že pokud nevyhraje, neuzná výsledky. „Jediný způsob, jak můžeme prohrát volby, je tak, že budou zmanipulované,“ řekl při svém říjnovém vystoupení ve Wisconsinu Trump podle The Guardianu. Tuto větu několikrát zopakoval v dalších rozhovorech. Minulý měsíc prohlásil podle The Telegraphu: „Myslím, že volby skončí u Nejvyššího soudu.“

Trump se na tento scénář nepřipravoval pouze rétorikou k voličům. Dlouhodobě odborníci poukazují na to, jak hlava Bílého domu mění americké soudnictví. Za své první období jmenoval tři soudce Nejvyššího soudu z devíti, a to včetně poslední soudkyně Ruth Barettové, okolo jejíhož jmenování byly velké kontroverze, jelikož byla na místo dosazena těsně před volbami. Na Nejvyšším soudu je tedy nyní konzervativní většina v poměru 6:3.

Trump jmenoval okolo 200 federálních soudců, což je téměř čtvrtina ze všech, uvádí Pew Research Center. To nutně neznamená, že mu budou tito soudci automaticky nakloněni.

Mimo to jsou součástí Trumpova volebního týmů i stovky právníků, kteří se na případné soudní tahanice dlouhodobě chystají a podporují prezidenta v jeho podrývání legitimity voleb. Tento postup má podle serveru Politico jasnou návaznost na prezidentovy kroky v posledních dnech, jelikož soudy budou v blízké době pravděpodobně hlavními aktéry voleb.

Trump se ve středu předčasně prohlásil za vítěze, i když všechny hlasy nebyly sečteny. „Upřímně, vyhráli jsme,“ řekl při svém výstupu. Od té doby opakovaně napadá legitimitu hlasovacího procesu. Mluví o „zázračných lístcích“, které se náhle objevují pro Bidena a o „podvodu na americké veřejnosti“. Demokraté podle něj chtějí „ukrást volby“. Dokonce se zmínil o tom, že volby požene k Nejvyššímu soudu.

Může Trump poslat volby k Nejvyššímu soudu?

Trump v projevu vyzval Nejvyšší soud, aby „zastavil hlasování“. Tuto větu řekl ve chvíli, kdy už hlasování skončilo, jak píše britský deník. Věta se dá interpretovat tak, že Trump vyzval Nejvyšší soud, aby hlasy, ve chvíli, kdy vedl, přestaly státy počítat. Něco takového je v americké historii bezprecedentní.

Pro server Politico člen Trumpova týmu řekl: „On (Trump) neví, jak to funguje.“ Tím poukazuje na to, že nejprve je třeba podat žalobu na federální soudy, odsud mohou procesy případně pokračovat až k soudu Nejvyššímu. Podle profesora práva Neda Foleye z Ohia ani není právně možné, aby se Trump obrátil přímo na Nejvyšší soud, a ten na základě jeho stížnosti zastavil volby.

Co bude dál?

Co Trump může dělat, pokud nevyhraje volby? Podle serveru Politico žalovat jednotlivé státy. Dokonce to již jeho právníci dělají. Prezidentův tým ve středu ohlásil, že bude chtít přepočítat hlasy v klíčových „swing states“ - Wisconsinu, Michiganu, Pensylvanii, Georgii a Nevadě. To stejné může požadovat i v Severní Karolíně. „(Trump) bude potřebovat najít předpis v nějakých státech, který mu dovolí otočit dostatečné množství hlasů tak, aby vyhrál,“ vysvětluje pro britský server profesor politologie Christopher Galdieri.

Trumpova kampaň se teď bude soustředit na žaloby v jednotlivých státech, právníci budou zpochybňovat konkrétní právní normy a postupy. Tato pravidla jsou v každém státu jiná a měnila se v posledních týdnech před volbami. Zájem republikánů je tato rozhodnutí napadat a snažit se zvrátit volby ve svůj prospěch.

Například v Pensylvánii Nejvyšší soud rozhodl, že se budou počítat hlasy, které přišly tři dny po uzavření místností, pokud byly odeslány v den voleb. Republikáni chtějí tento verdikt zvrátit. Žalob se může objevit stovky, mohou se týkat komisí a praktik v různých městech. Několik jich podali Trumpovi právníci již v úterý. Požadovali zastavení hlasování ve městě Clark County, soud jim podle britských novin nevyhověl. Takové žaloby mohou projít skrz federální soud a následně být odvolány až k poslední instanci – Nejvyššímu soudu.

Podle profesora Galdieriho budou výsledky procesů záležet na jednotlivých soudcích. „Myslím si, že každý případ dopadne podle toho, komu přijde pod ruku, ale nemyslím si, že Trumpovi pomohla jeho včerejší rétorika.“ Dále se domnívá, že rozhodnutí Nejvyššího soudu bude objektivní. „Pokud by nebylo, soud by sám sebe navždy zdiskreditoval,“ dodal profesor.

Podobné soudní spory se uskutečnily v roce 2000, kdy George W. Bush vyhrál nad demokratem Al Gorem o méně než 600 hlasů na Floridě. Hlasy se přepočítávaly a o výsledku nakonec rozhodl až Nejvyšší soud. Celý proces trval 36 dní a skončil Gorovým uznáním prohry.

Zmatek a barikády

Guardian přichází ještě s jedním scénářem. Trump prohraje volby a nevyjdou jeho soudní snahy výsledky zpochybnit. Následně se zabarikáduje v Bílém domě, odmítne fyzicky opustit kancelář a neuzná prohru.

V takovém případě podle Guardianu není zřejmé, kdo by Trumpa z úřadu dostával. Biden už k tomu řekl: „Jsem absolutně přesvědčen o tom, že ho (Trumpa) z Bílého domu dostanu rychle a efektivně.“ Šéf armády Mark Milley však tvrdí, že se armáda odmítá jakkoli účastnit procesu předání moci. „V případě nejasností nějakého aspektu voleb musí situaci vyřešit Kongres nebo soudy, nikoli armáda,“ uvedl podle britského deníku Milley.

Odborníci se obávají, že s nejasnostmi okolo výsledků hlasování se budou stupňovat dezinformace a společenská pnutí. Již před volbami bylo zřejmé, že v americké společnosti zmítané demonstracemi a koronavirem je velké napětí. Soudní procesy v kombinaci s Trumpovou rétorikou o tom, že vše je podvod, mohou přispět k polarizaci společnosti a přilít benzín do ohně protestů a násilných konfrontací, které ve státech probíhají.

Jak volby dopadnou, či jak dlouho se budou řešit právní spory a žaloby, není zatím jasné. Zřejmé je, že Trump případnou porážku snadno neuzná. Podle britského deníku půjde o velkou bitvu, která spočítáním všech hlasů končit nebude.