Hrdinka jménem Conan. Na zabití Bagdádího se podílela fena jednotek Delta Force, ze zranění se zotavuje

Jméno psí hrdinky je Conan. S tímto zjištěním přišel americký deník Newsweek, kterému informaci potvrdilo několik zdrojů z armádního prostředí. Navzdory ženskému pohlaví se fena jmenuje podle amerického komika Conana O’Briena.



„Odtajnili jsme fotografii úžasného psa (jméno neprozradíme), který odvedl skvělou práci při dopadení a zabití vůdce Islámského státu, Abú Bakr al-Bagdádího,“ napsal na svůj Twitter americký prezident Donald Trump a zároveň zveřejnil její fotografii.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw