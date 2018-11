Hříšný otec Tolkien. Církev měla synovi slavného spisovatele krýt sexuální delikty s dětmi

LONDÝN/PRAHA Kardinál Vincent Nichols je první vysoký hodnostář anglické římskokatolické církve, který se dostal pod přísahu při výpovědi v případu zneužívání dětí. Ukázalo se totiž, že se snažil kamuflovat obvinění vznášená na zaměstnance církve. Během slyšení před nezávislou vyšetřovací komisí vyšlo najevo, že kryl mimo jiné kněze Johna Francise Tolkiena, syna spisovatele J.R.R. Tolkiena, který napsal třeba trilogii Pán Prstenů či knihu Hobit.

Nejméně od roku 1968 věděla anglická řimskokatolická církev, že kněz John Francis Tolkien představoval pro děti, se kterými pracoval, riziko. Ukázalo, že po mladých skautech chtěl, aby se před ním svlékali do naha. Církev ale tuto skutečnost utajila, píše britský list The Guardian.

I přes tuto skutečnost působil J.F. Tolkien v řadách církve dál po několik desetiletí a v roce 1973 dokonce sloužil zádušní mši za svého otce, který zemřel 2. září téhož roku.

John Francis Tolkien.

V roce 2000 přišla série civilních žalob od údajných obětí kněze Tolkiena. Vzhledem k jeho zhoršujícímu se zdravotnímu stavu (zemřel v lednu 2003) byly žaloby staženy. Vincent Nichols, měl tehdy napsat právníkovi, který diecézi zastupoval, že „si církev nepřeje, aby byla obvinění zveřejněna“.

Pod pokličkou se případ Tolkienova syna podařilo udržet také díky mimosoudnímu vyrovnání s Christopherem Carriem, který tvrdil, že ho otec Tolkien obtěžoval v padesátých letech, když mu bylo jedenáct let. V roce 2003 mu církev jako odškodnění v tichosti vyplatila 15 tisíc liber, tedy přes 440 tisíc korun.

Ze slyšení s Nicholsem, nyní arcibiskupem ve Westminsteru, navíc vyplynulo, že obvinění proti Tolkienovi mladšímu vznesli minimálně další čtyři lidé. Také vyšlo najevo, že mimosoudně bylo odškodněny i další oběti. V téže době navíc Nicholsonova diecéze vydávala tiskové zprávy vyzývající věřící, aby se za Johna Francise Tolkiena modlili.

J. R. R. Tolkien

„Nebyly vyřešeny (stížnosti na J. F. Tolkiena), protože by snad arcibiskup Nichols chtěl ‚udělat správnou věc‘ pro obětí zneužívání. Po prostudování složky případu tvrdíme, že je zcela jasné, že tvrzení pana Carrieho a dalších obětí byly vyřízeny z jednoho jediného důvodu - protože pokud by k žádnému vyrovnání nedošlo, birminghamská arcidiecéze by byla nucena zveřejnit fakt, že obdržela stížnost, či možná množství stížností, na sexuální obtěžování ze strany otce Tolkiena v roce 1968,“ řekl Richard Scorer, právník zastupující údajné Tolkienovy oběti.



Sám John Francis obvinění vždy popíral. Krátce před svou smrtí v pětaosmdesáti letech byl proto policií prošetřován, trpěl však demencí a vyšetřovatelé tak případ ukončili bez dořešení. Carrie tedy tehdy podal civilní žaloby proti církvi. Tehdejší arcibiskup Couve de Murville napsal Carriemu, že po 35 letech lze jen stěží zjistit, jak se věci staly doopravdy, ale že otec Tolkien již odchází z aktivní služby a doufá, že „je to rozhřešení, jaké hledá“.

V roce 2000 se proto Carrie obrátil přímo na Nicholse. Tomu to v roce 2002 v dopise potvrdila jiná oběť Tolkienových praktik: „Jsem si jistý, že pan Carrie mluví pravdu, protože já sám jsem byl Tolkienem obtěžovaný. Vím, že je otec Tolkien již ve věku 84 let a trpí demencí, ale není od něho správné, aby stále tvrdil, že nic takového nedělal. Dělal.“

Nichols Carriemu doporučil obrátit se na policii, ta ale opět kvůli zdravotnímu stavu Tolkiena případ nedořešila. Nichols se nicméně formou dopisu zaslaného vyšetřovací komisi všem obětem nepřímo omluvil.

„Často jsme v minulosti nezvládli reagovat okamžitě a přísně na stížnosti obětí. Důvěřovali jsme našim instinktům a věřili našim kolegům knězům, kteří byli ve skutečnosti kriminálníci. Příliš jsme se nechali unést naším smyslem pro povinnost bránit naše bratry katolíky před těmito hrůzami. Kladli jsme to, co jsme považovali za nejlepší pro církev, nad hledání pravdy o tom, co se skutečně stalo,“ napsal komisi Nichols.



Slyšení proběhlo v rámci většího procesu, který řeší podobné případy, ve kterých činovníci církve kryli své kolegy, kteří byli nařčeni ze sexuálního obtěžování. Od pondělí do pátku probíhaly výslechy před nezávislou komisí, kterých se účastnily desítky obětí i vysocí církevní hodnostáři.