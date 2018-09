Hurikán Florence a související záplavy mají už 33 obětí, škody se odhadují na 22 miliard dolarů

WASHINGTON Hurikán Florence, který minulý týden udeřil na východ Spojených států, a s ním související záplavy si vyžádaly už 33 obětí, z toho nejvíce v Severní Karolíně. Informovala o tom agentura AP. Prudký déšť se rozšířil i do dalších států na severovýchodě USA, záplavy hlásí státy New York a New Hampshire.

Americká média informují o 33 obětech ve třech státech, z toho 26 lidí zemřelo v důsledku hurikánu Florence a souvisejících záplav v Severní Karolíně. Šest obětí hlásí Jižní Karolína a jeden člověk zahynul ve Virginii. Mezi oběťmi jsou dvě děti.



Ve státech Severní a Jižní Karolína zůstává podle televize CBS na půl milionu domácností a podniků bez proudu. V Severní Karolíně nefunguje pětina čerpacích stanic. Hladiny řek v oblasti stále stoupají, některé toky dosahují výše kolem sedmi metrů. Mnoho silnic je neprůjezdných.

Město Wilmington s asi 120 000 obyvateli zůstalo kvůli zaplaveným komunikacím odříznuté od okolí. Až v noci na úterý se podařilo částečně zprovoznit jednu příjezdovou silnici, po níž dovážejí do města zásoby vody a potravin armádní nákladní vozy. Zásoby do města převážejí také vrtulníky, jimiž se rovněž evakuují lidé ze střech zatopených domů.

V ulicích Wilmingtonu se vytvořily dlouhé fronty lidí v autech čekajících na jídlo, pitnou vodu a nepromokavé plachty, které záchranáři zdarma rozdávají. Pomoc se podle AP rozděluje systémem převzatým z praxe amerických fastfoodů: řidiči postupně objednávají a odebírají balíky s jídlem a pitím, aniž vystupují z auta.

V Severní Karolíně liják u města Greensboro vyplavil až 240 000 litrů odpadních vod do jedné z místních řek, kterou se záchranáři snaží průběžně čistit. Hladina severokarolínské řeky Cape Feast River dosáhla podle agentury AP extrémní výše 19 metrů.

Jeden z deseti nejničivějších hurikánů

Televize CBS v úterý uvedla, že škody po hurikánu Florence se zatím odhadují na asi 22 miliard dolarů (zhruba 480 miliard Kč). Už tato suma by Florence zařadila do první desítky hurikánů s největšími škodami v USA. Podle ekonomů ze společnosti Moody’s Analytics ale bude výše škod zřejmě vyšší, stále totiž přicházejí zprávy o škodách v důsledku mohutných záplav.

Bouře Florence, kterou nyní provází vítr o rychlosti asi 40 kilometrů za hodinu, se přesouvá na severovýchod USA, kam už podle meteorologů přinesla vydatné deště. Ve městě Derry ve státě New Hampshire museli vojáci na lodích zachránit před stoupající vodou několik rodin. Řada okresů ve státě New York ohlásila zaplavené komunikace, během šesti hodin při hranici se státem Pensylvánie vypadlo 13 centimetrů srážek. Ve středu by měla cyklona americkou pevninou opustit.