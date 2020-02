Italové se už hodně bojí, v panice vykupují obchody, také nadávají na vládu, říká Češka žijící u Říma

Praha/Aprilia Itálie se během týdne stala státem s největším počtem pacientů nakažených koronavirem v Evropě. Nemoc ovlivňuje každodenní život v zemi. Lidé si od sebe udržují odstup alespoň jeden metr, v panice vykupují potraviny v obchodech, roušky zde již prakticky neexistují, říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Marcela Copáková, česká rodačka žijící v italském městě Aprilia, v regionu Lazio zhruba 30 kilometrů jižně od Říma, déle než poslední tři dekády.

Ze severu země se nákaza šíří jižněji. Dle posledních informací italského serveru The Local má prvního nakaženého také středoitalská oblast Marche, 3 případy hlásí oblast Toskánska a stejně tak Lazio - oblast, kde leží i hlavní město Řím. Již dříve se mluvilo o Palermu.



Lidovky.cz: Jak vypadá situace přímo u vás?

V Laziu ještě není doprava nijak omezena, i když je pravda, že spoje se rychle vyprazdňují. I ulice jsou prázdnější, nikdo nikam moc nechodí. Když už jdete ven, snažíte se držet si ostatní od těla. Udržuje se rozestup minimálně metr, bylo by to až komické, kdyby nešlo o tak vážnou situaci. Dokud nedošlo k rapidnímu rozšíření koronaviru v Itálii, lidé třeba se znepokojením pokukovali po Asiatech, čínských turistech, ale teď si hlídá každý každého.

Lidovky.cz: Šíří se mezi lidmi panika?

Přímo v městě Aprilia, kde bydlím, není zatím vidět mnoho lidí s rouškami. To je kvůli tomu, že nikdo nakažený tu naštěstí zatím hlášený není. I tak to ale není žádný med. Obchody jsou otevřené, ale Italové se už hodně bojí. Zboží v potravinách je u nás už hodně skoupené: hlavně vody, plechovky, alkohol. Lidé všechno vykupují v panice. Není to ovšem tak katastrofální jako v Lombardii, kde opravdu většina obchodů zeje prázdnotou, protože se lidé předzásobili dlouho dopředu.

Lidovky.cz: Dají se ještě sehnat roušky?

Roušky už se tady nenajdou. Běhala jsem po lékárnách, v mém okolí jich je asi sedm, ale obsluha ti všude řekne, že už došly. Chceš se alespoň domluvit na jejich dodání v budoucnu? Neexistuje, prostě nejdou ani objednat. Ale hledají se alternativní cesty, třeba v železářství jsou k dostání respirátory pro dělníky.

Lidovky.cz: Jaká je situace v nedalekém Římě?

V Římě žijou moje dvě děti, se kterými jsem v kontaktu, takže mám představu o situaci. Hlavní město se vyprazdňuje, restaurace a taxikáři mají prý až o 80 procent méně klientely. Zboží v supermarketech se ale ještě dá poměrně běžně sehnat.

Lidovky.cz: Ruší se společenské akce?

Úřady pochopitelně nedoporučují lidem se shromažďovat, teď aktuálně se v Laziu zavírají tělocvičny a fitness centra, prostě místa, kde se hodně setkávají lidé. I u nás, stejně jako v Římě, platí, že úřady doporučují chodit nakupovat tak, aby se v supermarketech neshromáždilo příliš lidí najednou.

Lidovky.cz: Vnímají lidé situaci tak, že ji mají úřady pod kontrolou?

Lidé v mém okolí na vládu nadávají kvůli tomu, že nejhůře postižené oblasti, jako je Lombardie, byly do karantény uzavřeny pozdě a cestující stihli zavléci nákazu jižněji, protože je nikdo nekontroloval. I když teď je na severu už nasazena armáda, ale zkrátka to přišlo pozdě. Určitě jste zaznamenali, že i guvernér Lombardie je již v karanténě. A s ním se stýkal i premiér (Giuseppe) Conte a další politici.

Lidovky.cz: Co dalšího občany znepokojuje?

Po celé Itálii je teď přes 500 nakažených, už 14 mrtvých, někteří nakažení jsou v nemocnicích, ale část z nich, zhruba 200, jich je v karanténě doma, nedali je do nemocnic. V televizi proběhly záběry, jak se novináři v zasažených městech dostali k těmto domům. Nejprve telefonem kontrolovali, jak se lidem v domácí izolaci daří, kolik mají jídla, co dělají a tak. Poté na sebe ale prostě křičeli z otevřených oken, nevypadalo to bezpečně. Novináři by se vůbec neměli dostat tak blízko. Před domy nakažených nikdo nestojí, nikdo je nehlídá. Myslím si, že pokud by pacienti chtěli, mohli by odejít.

Lidovky.cz: Domácí karanténa tedy není příliš šťastná volba?

No on je problém, že ještě před vypuknutím nákazy bylo spousta nemocnic téměř kompletně zaplněných běžnými pacienty a lidmi s naplánovanými operacemi. Ve čtvrtek ráno k nám v televizi mluvil ministr zdravotnictví a vysvětloval nám, že zhruba z každých sto nakažených lidí šířících infekci se nemoc naplno rozjede - vypukne u nich něco podobného zápalu plic - pouze u dvaceti a ti akutně potřebují hospitalizaci. Lidé se bojí, že pokud budou mezi oněmi dvaceti, tak se jim nedostane místa na jednotce intenzivní péče.

Lidovky.cz: Popřejete něco do České republiky?

Aby se koronavirus Česku vyhnul.