PRAHA Lidé v Česku začali kvůli nákaze koronavirem, která postupuje Evropou, nakupovat do zásoby. Z regálů některých obchodních řetězců včera rychle mizely především trvanlivé potraviny jako těstoviny a konzervy.

„Tolik lidí tady normálně nikdy není,“ divily se v Tesku na pražském Smíchově dvě důchodkyně. Už v poledne tam byly balíčky s rýží přebrané a některé police s konzervami zely prázdnotou.

Jedna z dalších zákaznic LN potvrdila, že si právě pořizuje zásoby kvůli koronaviru. „Ano, nakupuji hlavně těstoviny a všechno, co vydrží dlouho. No a taky mléko a vajíčka, bez těch doma nemůžeme být,“ řekla. Zároveň dodala, že minerální vody do zásoby už doma má.