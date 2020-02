SÚKL varuje: užívání chlorochinu proti koronaviru může mít vážné vedlejší účinky, prevence neexistuje

Praha Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) varoval před neuváženým užíváním léků s chlorochinem při obavách z nákazy novým koronavirem. Upozornil, že není doloženo jejich preventivní působení a hrozí nežádoucí účinky. SÚKL tak reagoval na zprávy na sociálních sítích i na kritiku a výzvy, že by měl přípravky rychle zajistit. Léky s chlorochinem se užívají proti malárii.

„Upozorňujeme na neuvážené užívání chlorochinu. Při jeho užívání se mohou vyskytnout závažné nežádoucí účinky až toxicity. Není doloženo, že by chlorochin působil preventivně před koronavirem. Sdílíme postoj Světové zdravotnické organizace (WHO). Chlorochin není ověřenou léčbou na infekci COVID-19,“ uvedl SÚKL na svém twitteru.





Úřad tak odpověděl na zprávy ze sociálních sítí, že by látka mohla být účinná. Reagoval na kritiku, že žádný lék s chlorochinem v Česku nezaregistroval a že by ho měl rychle zajistit.

Aby se léčivé přípravky dostaly v ČR na trh, musí mít registraci. Při registračním procesu se podle SÚKL posuzuje bezpečnost, účinnost, kvalita, dávkování, ale i možné vedlejší účinky. Pozornost se věnuje také příbalovým informacích či obalu.

Úřad už dřív upozorňoval na to, přípravky s chlorochinem mohou způsobovat hypoglykemii neboli pokles hladiny cukru v krvi. Projevuje se třesem, neklidem, nesoustředěností, bušením srdce, zmateností, ospalostí, pocením, bolestmi hlavy i křečemi. Vést může až ke ztrátě vědomí a k poruše srdečního rytmu.

WHO uvedla, že zatím neexistuje preventivní vakcína a medikamenty, které by COVID-19 léčily. Na výzkumu léků se pracuje a možnosti se testují. Nakažení by měli být v nemocnici. Zatím nejúčinnější ochranou je pravidelné mytí rukou, zakrývání úst při kašli a dodržování minimálně metrového odstupu od lidí, kteří kašlou a smrkají, doporučuje WHO.