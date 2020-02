Riziko přenosu koronaviru do Česka je vysoké. Pravděpodobně je to jen otázka času, říká zástupce WHO

Přenos nového typu koronaviru ze zahraničí do České republiky je jen otázkou času, domnívá se Srdan Matić, představitel Světové zdravotnické organizace (WHO) v České republice.

LN: Jaká je aktuální situace, pokud jde o šíření nákazy koronavirem?

Pokud se ptáte na Českou republiku, tak stále platí, že zde není potvrzený ani jeden případ. Nově se nicméně potvrdily případy v Rakousku, Chorvatsku a Švýcarsku. V globálním měřítku v posledních dnech klesá počet nových případů.

LN: Jaké je riziko, že se k nám Covid-19 nakonec dostane?

Riziko přenosu koronaviru ze zahraničí do České republiky je velmi vysoké. S největší pravděpodobností je to jen otázka času. Naopak nízké až středně vysoké je riziko lokálního přenosu, a to kvůli velmi dobré připravenosti zdejších zdravotníků a celého systému. Měl jsem možnost přesvědčit se na vlastní oči – nejen při jednání s představiteli vlády, krajských a dalších úřadů, ale také přímo v nemocnicích. ČR je velmi dobře připravená vypořádat se jak s prvním, tak s mnoha případy nákazy. Zdravotníci přesně vědí, co mají dělat.

LN: Na kterých místech se lze nejsnadněji nakazit?

Nejrizikovějšími místy nejsou letiště, vlaková nádraží či obchodní centra, ale zdravotnická zařízení. Do nemocnic a do ordinací praktických lékařů přicházejí lidé s různými zdravotními obtížemi. Než se u nich potvrdí diagnóza, mohou snadno nakazit ostatní.

LN: A jak by se měli lidé chránit?

Moje doporučení pro širokou veřejnost je používat zdravý rozum, mýt si často – častěji než dříve – ruce, dbát na čistotu potravin a vyhýbat se kontaktu s lidmi, kteří vykazují dýchací obtíže. Zároveň je rozumné necestovat do oblastí, kde se nákaza koronavirem již vyskytla. Důvody k panice a k hromadnému skupování trvanlivých potravin však rozhodně nejsou na místě.