Konec karantény, hurá na pláž. ‚Španělé berou rizika koronaviru na lehkou váhu‘

SANTA CRUZ / PRAHA Pětičlenná rodina, která byla od úterka uvězněná kvůli karanténě v hotelu na největším z Kanárských ostrovů Tenerife, mohla ve středu večer hotel opustit a začít si užívat dovolenou. Rozhodla o tom vláda a hygiena španělských Kanárských ostrovů. LN to sdělila ředitelka CK Canaria Travel Lenka Viková. Jedna další Češka v hotelové karanténě zůstala.

Česká rodina se těší, že jim konečně začíná dovolená. „Máme pro ně zajištěné náhradní ubytování. Vrátit se domů dříve nechtějí,“ řekla Viková.

Podle ní mělo být během středečního odpoledne z karantény propuštěno celkem asi 106 turistů, kteří se v hotelu ubytovali v pondělí, kdy už byl původce místní nákazy koronavirem v nemocnici. Vedle nich měla karanténa skončit také pro asi 270 zaměstnanců hotelu, kteří na Tenerife žijí. Další stovky turistů ale musejí v hotelu zůstat.

Ostrovany virus příliš netrápí a od své každodenní rutiny se nenechávají odradit. „Dokonce i do čínských restaurací chodí normálně,“ řekl LN Tomáš Svoboda, který v současnosti pobývá ve své nemovitosti v nedaleké provincii El Médano. Podle něj berou Španělé rizika relativně na lehkou váhu. „Španělská povaha je jiná než česká, tady se život nebere tak vážně jako u nás,“ vysvětluje Svoboda. „Od včerejška ale všichni plavčíci nosí roušky,“ popisuje.

Noční můra, málo jídla i informací

Pro pětičlennou českou rodinu, které v pondělí začal na jihu slunného ostrova dvanáctidenní pobyt, byla situace mnohem více nepříjemná. Koronavirus dovolenou od začátku proměnil v noční můru a rodinu uvěznil v karanténě poté, co se nákaza objevila u italského lékaře ubytovaného v témže hotelu. Později se nákaza potvrdila u jeho manželky a dalších dvou přátel.

Náročné časy ČTK popsali manželé Eva a Michal, kteří v hotelu prožívali dlouhé hodiny nejistoty i se svými třemi dětmi. Vedle dvou dospívajících byli v apartmánu i s pětiletou dcerkou, o niž měli největší strach.

Česká rodina, která si o sobě nepřála zveřejnit podrobnější informace, měla smůlu. Hned po první noci pobytu se ráno z papíru podstrčeného pod dveře dozvěděli, že nemají opouštět pokoj. Tvrdí přitom, že se v hotelu ještě ani nestihli dostat téměř s nikým do styku.

Dokonce se prý neviděli ani s asi 80letou Češkou, která již v hotelu pobývala déle, s níž si během karantény občas telefonovali a která v ní musela zůstat.

Rodina prý na pokoji neměla dostatek jídla. „Občas nám sem nosí pití a jídlo v krabicích,“ přiblížila včera Češka Eva problém se stravováním. „Je to bída, asi zhubneme,“ vyprávěla zkroušená turistka, dokud ještě nebylo jasné, jak dlouho v karanténě zůstanou. Údajně je také nikdo o vývoji situace neinformoval. „Čteme zprávy na internetu, protože nemáme jiné informace,“ řekla včera paní Eva. I skutečnost, že se koronavirus v hotelu potvrdil u dalších dvou Italů, tedy už u čtyř lidí, se prý dozvěděli až z médií.

Podle Tomáše Svobody z nedaleké provincie El Médano je jen otázkou času, kdy se virus posune z blízkého pobřeží Adeje dál. „Hodně lidí odsud z El Médana v turistickém Adeje pracuje. Pokud se to rozjede tam, za pár dní je to tady,“ myslí si. Zvláštní opatření sám ale nezavádí. „Všechno dělám jako obvykle. Je jedno, jestli to člověk dostane dřív, nebo později,“ domnívá se. Prý jen zvýšil denní příjem vitaminů.