Italští poslanci vyslovili důvěru vládě premiéra Conteho, přežití ale nemá jisté

Řím Italská Poslanecká sněmovna vyslovila důvěru vládě premiéra Giuseppeho Conteho. Kabinet předstoupil před zákonodárce poté, co minulý týden vládu opustili zástupci jedné z koaličních stran. V úterý je na pořadu hlasování o důvěře v Senátu, kde ale vláda nemá jasnou většinu zaručenou. Výsledek je tak velice nejistý, napsala agentura AFP. Kdyby druhá komora důvěru nevyslovila, vláda by musela podat demisi.

V úterním hlasování by vládě mohla pomoci skupina „konstruktivních senátorů“. Není ale jasné, kolik takových zákonodárců je. Kabinet by mohl hlasování přežít i v případě, že by nedosáhl absolutní většiny 161 hlasů. Strana Živá Itálie (Italia Viva), která stažením svých dvou ministryň vyvolala vládní krize, totiž uvedla, že se v obou komorách parlamentu zdrží hlasování. To by k vyslovení důvěry zřejmě mohlo stačit. Pro důvěru hlasovalo 321 poslanců, proti jich bylo 259.



V italském uspořádání hlasují o vládní důvěře obě rovnocenné komory parlamentu. Pokud vláda v jedné z nich neuspěje, musí odstoupit. Prezident republiky pak obvykle zahájí konzultace s parlamentními stranami, aby zjistil, zda je možné v obou komorách složit většinu.

Ve svém vystoupení před poslanci premiér vyzval k podpoře jeho vlády všechny proevropské zákonodárce. Mezi cíle kabinetu uvedl provedení reforem a úspěšné čerpání prostředků z evropského plánu obnovy. „Společnosti, která postupně vychází z koronavirové krize, nemůžeme dát průměrné odpovědi,“ uvedl Conte. Premiér také odmítl kritiku za to, jak jeho vláda přistoupila k epidemii.

Pravicová opozice kritizovala priority vlády. Podle vůdkyně opoziční strany Bratři Itálie Giorgie Meloniové vláda nemá jasnou většinu v parlamentu a její podpora stojí na nezařazených zákonodárcích. Vyzvala proto k předčasným volbám. Vůdce další opoziční strany Liga Matteo Salvini uvedl, že Conte „žije na jiné planetě“. Salvini byl v letech 2018 a 2019 ministrem vnitra a místopředsedou v první Conteho vládě.

Vládní krize vypukla poté, co Živá Itálie stáhla minulý týden z kabinetu své dvě ministryně. Šéf strany a bývalý premiér Matteo Renzi kritizoval Conteho za příliš „samotářský“ styl vládnutí a za to, jak kabinet přistoupil k plánu obnovy v hodnotě bezmála 223 miliard eur (asi 5,8 bilionů korun), který je financovaný z evropských fondů.

Giuseppe Conte řídí zemi od roku 2018. Do srpna roku 2019 vedl kabinet, který se opíral o podporu populistického Hnutí pěti hvězd a pravicové Ligy. V srpnu 2019 z vládní koalice vystoupila Liga, která chtěla jít k předčasným volbám. Premiérovi se ale podařilo vytvořit novou koalici, jejíž součástí se vedle Hnutí pěti hvězd staly Demokratická strana a další levicová uskupení, jež byly do té doby v opozici.