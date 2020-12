Izrael je světovým lídrem v očkování, vakcinovat chce 150 tisíc lidí denně. Co stojí za nebývalým úspěchem?

Jeruzalém Izraelské ministerstvo zdravotnictví v pondělí oznámilo nový rekord – jen během neděle zdravotníci aplikovali vakcínu proti koronaviru 98 916 osobám. Za pouhý týden, v průběhu kterého se očkování v zemi provádí, bylo podáno již 379 000 lidem. Vláda státu, který je první na světě v míře proočkovanosti obyvatel, chce tempo podávání vakcíny ještě zvýšit. Odborníci poukazují hlavně na disciplínu a organizovanost plynoucí z válečných zkušeností země.

Izrael si stanovil ambiciózní cíl, denně chce naočkovat až 150 tisíc lidí. Do konce tohoto týdne má po celé zemi fungovat 250 stanic, ve kterých se bude možné nechat proti koronaviru vakcinovat a premiér Benjamin Netanjahu v sobotu uvedl, že do konce ledna chce naočkovat až dva miliony Izraelců.



První vlna očkování probíhá v Izraeli podobně jako například v České republice. Přednostní nárok mají na vakcínu zdravotníci, dále lidé starší 60 let a další rizikové skupiny obyvatelstva. Zbytek populace si zatím musí počkat.

„Kampaň s vakcínami v zemi probíhá mimořádně dobře. Vakcíny jsou do Izraele dodávány podle plánu a během příštích týdnů jich dostaneme více,“ uvedl pro The Times of Israel izraelský vládní poradce pro koronavirus Nachman Ash.



Izraelský ministr zdravotnictví Yuli Edelstein ocenil nejen práci zdravotníků, ale i úředníků a pracovníků na infrastrukturách, kteří vakcínu v zemi distribuují. Tempo očkování by však podle něj mohlo být vyšší. „Budeme pokračovat tímto způsobem, ale ještě více zvýšíme tempo,“ uvedl Edelstein pro The Times of Israel.

Podle údajů oxfordské univerzity Izrael drží světové prvenství v podaných vakcínách v přepočtu na 100 obyvatel. Nejvíce se zemi přibližuje Bahrajn, avšak i ten Izrael převyšuje téměř o jednu třetinu. Jako třetí zemi žebříček uvádí Velkou Británii, na dalších příčkách se pak drží USA a Kanada.

Odborníci se ale obávají rostoucího tempa šíření nákazy v zemi. Míra pozitivity provedených testů se drží na 4,9 % a je nejvyšší od poloviny října. Podle ministerstva zdravotnictví přes polovinu izraelských občanů žije na územích, která jsou podle míry rizika nákazy označená jako oranžová nebo dokonce červená.

Jen za neděli testy nově potvrdily virus u 3 498 lidí, v pondělí jich pak podle izraelského ministerstva zdravotnictví přibylo dalších 784. Aktuálně je v Izraeli koronavirem nakaženo 35 591 osob, u 590 z nich má onemocnění těžký průběh. Celkový počet obětí zatím činí 3 226.

Ředitel Pfizeru má kladný vztah k Izraeli

Zajímavostí je, že zemi zachraňuje vakcína od firmy, jejíž generální ředitel Albert Bourla je potomkem přeživších holocaustu a své kořeny si připomíná dodnes. Podle Times of Israel oslavil v polovině prosince na izraelské ambasádě chanuku.

„Sedmdesát pět let poté, co nacisté zavraždili miliony, Dr. Bourla dnes vede závod o záchranu milionů,“ uvedl podle The Times of Israel americký diplomat a konzultant izraelského původu Ron Dermer, který zároveň Pfizer vyzdvihnul a chválil za vývoj očkovací látky proti onemocnění.

Spolupráci s ním vyzdvihoval i izraelský premiér Benjamin Netanjahu. „Požádal jsem ho o rozhovor a on mi okamžitě odpověděl. Zdá se, že Albert Bourla je velmi pyšný na svůj řecký a židovský původ. Řekl mi, že si velmi váží rozvoje vztahů mezi Řeckem a Izraelem, který v posledních letech buduji, “ uvedl Netanjahu.



Třetí lockdown

V neděli kvůli rostoucímu počtu nakažených Izrael znovu vyhlásil celostátní lockdown. Stalo se tomu tak již potřetí od vypuknutí pandemie. Opatření má trvat dva týdny, ale vláda již zvažuje, že ho prodlouží až na měsíc.



Současná opatření se týkají především omezení pohybu, a to do maximální vzdálenosti jednoho kilometru od bydliště, omezení volnočasových aktivit, zábavy i dopravy. Izraelcům je zakázáno se vzájemně navštěvovat a omezeně chodí i do práce, pro starší žáky je povinná distanční forma výuky. Na dodržování opatření dohlíží po celém Izraeli na 6 000 policistů.

Izraelci doufají, že třetí lockdown je i poslední, mezi lidmi totiž obecně zájem o očkování stoupá.